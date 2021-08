Genshin Impact 2.1, un leak mostra un nuovo (elettrizzante) personaggio

Genshin Impact ha ricevuto lo scorso mese di luglio il suo aggiornamento più sostanziale, il quale ha aggiunto al gioco una quantità di novità davvero interessante.

Il gioco, ispirato anche al classico Zelda Breath of the Wild, ha messo in mostra tutta la volontà degli sviluppatori di miHoYo di portare avanti il loro gioco fenomeno anche nel corso dei prossimi mesi.

Il nuovo update di Genshin Impact è infatti il più grande mai apparso, in grado di rendere il free-to-play ancora più imponente.

Senza contare anche che un leak dei giorni scorsi ha anticipato una valanga di sorprese in arrivo durante l’estate e non solo.

[2.1 Beta] Raiden Shogun Animations/Effects This video demonstrates the following: a) Burst Plunge Attack.

b) Transcendence: Baleful Light [Eye of the Stormy Judgement] effects. This was recorded using talent Lv. 10 and C0. (Tried to demonstrate them the best I could…) pic.twitter.com/peKfFk3mLX — Raidenbreath (@dimbreath) August 4, 2021

L’aggiornamento di Genshin Impact 2.1 sta per essere rilasciato e nel frattempo sono trapelate in rete alcune novità che vedremo ufficialmente solo nelle prossime settimane.

L’update aggiungerà infatti alcuni personaggi molto attesi tra cui Raiden Shogun, Sara e Kokomi.

Ora, come riportato anche da DualShockers, è trapelata un’altra serie di video in grado di fornirci ulteriori informazioni proprio su Raiden Shogun (e che trovate poco sopra, nel tweet dedicato).

Il video mostra il Burst Plunge Attack, così come gli effetti di Transcendence Baleful Light. Come possiamo vedere dal filmato, il personaggio ha dalla sua una delle animazioni esteticamente più accattivanti del gioco.

Per chi non lo sapesse, Raiden Shogun è il vascello di Baal, l’Electro Arconte di Inazuma. È previsto che venga rilasciato nel primo segmento dell’aggiornamento 2.1, atteso (apre) per il 1 settembre 2021.

L’update 2.1 aggiungerà al gioco anche un minigioco molto amato dai giocatori di Zelda e Red Dead Redemption.

Ma non solo: da poche settimane il titolo di myHoYo ha anche dato il benvenuto al personaggio di Aloy direttamente da Horizon Zero Dawn.

Infine a questo indirizzo trovate anche le nostre guide complete per iniziare a giocare a Genshin Impact senza troppi problemi.