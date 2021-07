Genshin Impact 2.0 è qui: bonus gratis e tutte le novità

Era nell’aria da settimane ma finalmente è arrivato: Genshin Impact ha infatti oggi ricevuto l’aggiornamento 2.0, il quale promette di stravolgere il gioco sin dalle fondamenta.

Il gioco vagamente ispirato al bellissimo Zelda Breath of the Wild e sviluppato da miHoYo si prepara quindi a cambiare le sue carte in maniera netta e decisiva.

Questo a fronte di un ultimo leak emerso durante la giornata di ieri, il quale ha certamente fatto storcere il naso ai fan.

Vero anche però che il nuovo update di Genshin Impact è di fatto il più grande nella storia del gioco, tanto che da ora è possibile testimoniarlo con mano.

Assieme alla nuova regione di Inazuma, la Versione 2.0 del gioco porta tante nuove città e nemici, oltre al nuovo personaggio di Kamisato Ayaka, di tipo Cryo.

Dotata di un’eleganza innata, Ayaka è nota per essere la principessa del clan Kamisato, nonostante sia allo stesso tempo davvero molto abile con le armi.

La sua spada permette all’eroina di ricevere un bonus quando il giocatore deciderà di craftare elementi per le armi.

Ai giocatori saranno offerti 300 Primogems gratis, 60 per ogni ora di manutenzione, oltre a 300 Primogems aggiuntivi per la risoluzione di bug e problemi tecnici.

Parliamo quindi di ben 600 Primogems gratis senza muovere un dito, cosa questa che farà sicuramente piacere a chi deciderà di lanciarsi all’avventura per la prima volta.

Ma non è tutto: Inazuma includerà 3 nuove aree, ossia Narukami Island, Kannazuka e Yashiori Island, oltre a nuovi Domain.

Raggiungerle sarà abbastanza semplice: basterà infatti raggiungere o superare il rango avventuriero di livello 30, oltre ad aver completato la Archeon Quest intitolata “Chapter II: Act I – The Immovable God and the Eternal Euthymia”.

Ultimo ma non meno importante, Inazuma introdurrà un nuovo meccanismo denominato Sacred Sakura, il quale ci permetterà di aumentare il nostro Sacred Sakura’s Favor Level, in modo da ottenere oggetti speciali in cambio.

L’aggiornamento è ora disponibile su PlayStation, PC e dispositivi mobile iOS e Android, e ha un peso di circa 6,5 GB su PC, PS4 e PS5, e 1,83 su smartphone.

Incluso anche il supporto al cross save, grazie al quale i giocatori possono condividere i progressi fra tutte le piattaforme.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che Genshin Impact è un titolo «ampio e stratificato ma anche accessibile ed immediato».

Se invece ci state avvicinando per la prima volta al titolo miHoyo, a questo indirizzo trovate anche le nostre guide complete per iniziare a giocare nel migliore dei modi.

Ricordiamo infine che chi è in possesso di PS5, potrà mettere mano a una versione di Genshin Impact per la console Sony davvero molto bella da vedere.