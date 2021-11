Genshin Impact, una “doppietta” importante si mostra ufficialmente

Genshin Impact non sembra volersi fermare, visto che il titolo miHoYo è in procinto di offrire alcune novità di un certo rilievo nelle prossime settimane.

Il gioco vagamente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ma solo un po’) è sicuramente diventato un fenomeno in continua crescita, come del resto dimostrano anche i numeri ufficiali.

Del resto, solo qualche giorno fa, miHoYo ha deciso di permettere ai fan di Genshin Impact di monetizzare sulle loro fan art e creazioni personali.

Senza contare che lo studio di sviluppo starebbe pensando al futuro, il quale potrebbe non riguardare il suo gioco top nello specifico.

Ora, come riportato da PCGamesN, Genshin Impact riceverà presto due nuovi personaggi chiamati Yun Jin e Shenhe.

Shenhe usa l’elemento Cryo e brandisce una lancia in battaglia. Proviene da un clan di esorcisti ed è una discepola di un adepto chiamato Cloud Retainer.

Yun Jin usa invece l’elemento Geo e ricopre il ruolo di direttrice della Yun-Han Opera Troupe. L’abbiamo anche intravista in una recente cutscene tratta dal Moonchase Festival.

Poco sotto, due immagini ufficiali dei personaggi in arrivo.

miHoYo ha in precedenza confermato che la versione 2.3 del titolo farà il suo debutto il mercoledì 24 novembre 2021, alle 14.00 ora italiana.

In concomitanza con il prossimo aggiornamento 2.4 faranno con molta probabilità capolino anche Yun Jin e Shenhe, quindi preparatevi a segnare la data in rosso sul calendario.

Se avete bisogno di Primogems a pioggia, vi ricordiamo che sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra utilissima guida per non farvi mancare proprio nulla.

Ma non solo: avete visto anche la nuova sedia da gaming di Genshin Impact, ufficiale e prodotta nientemeno che da Razer.

Infine, un leak avrebbe da poco svelato i possibili dettagli dell’aggiornamento 2.4, il quale promette di essere davvero sorprendente.