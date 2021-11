Il futuro di Genshin Impact… non è solo Genshin Impact?

Genshin Impact è uno di quei giochi in continua evoluzione, grazie anche e soprattutto a un mondo di gioco che non accenna ad arrestarsi, riempiendosi di contenuti ed attività sempre nuove e interessanti.

Il titolo di MiHoYo è ormai un successo a livello internazionale, in grado di dare vita a gadget e merchandise imperdibile per ogni fan.

E se il successo del gioco ha sicuramente scatenato qualche dubbio, legittimo o meno, nulla toglie che Genshin Impact sia comunque un fenomeno mondiale di enormi proporzioni.

Il tutto, senza contare che un leak avrebbe da poco svelato i possibili dettagli dell’aggiornamento 2.4, il quale promette di essere realmente sorprendente.

Ora, stando a quanto riportato dal sempre affidabile insider e analista Daniel Ahmad su Twitter, sembra che lo sviluppatore miHoYo stia pensando al futuro e che questo futuro non includa però solo Genshin Impact, bensì anche un gioco nuovo di zecca.

I piani del colosso cinese parlano di aprire una sede della società a Montreal, in Canada, la quale prenderebbe sotto la sua ala circa 100 dipendenti per la creazione del prossimo progetto della software house.

Si parla nello specifico di un open world AAA ambientato in un universo paranormale, ma con meccaniche da sparatutto in terza persona.

Al momento non si hanno altri dettagli in merito, ma è pur vero che nelle prossime settimane potremmo saperne di più (così come potrebbe uscire allo scoperto il titolo ufficiale).

Avete già letto anche che miHoYo ha autorizzato i fan di Genshin Impact a creare e vendere merchandising (entro certi limiti) potendo di fatto guadagnare soldi reali con il gioco?

Ma non solo: se avete bisogno di una valanga di Primogems, vi ricordiamo che sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra utilissima guida per non farvi trovare impreparati.