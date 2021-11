Genshin Impact, se create fan art o altro materiale verrete pagati

Non c’è niente da fare, in un modo o nell’altro Genshin Impact è sempre al centro delle discussioni, per i più svariati motivi.

Il titolo, fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild anche se i fan non sono d’accordo, è stato uno dei grandi casi degli ultimi anni del mercato dei videogiochi.

Un successo talmente forte da spingere MiHoYo ad iniziare a spron battuto il lavoro sul prossimo titolo, che sarà molto diverso da Genshin Impact.

E grazie alla notorietà ricevuta dal gioco, una delle ultime sfide riguarda addirittura Elon Musk, per un motivo non troppo chiaro che ha anche scatenato polemiche.

Come è lecito aspettarsi da un fenomeno di successo così importante, Genshin Impact ha anche attirato l’interesse e l’affetto dei fan che lo dimostrano con le loro creazioni.

Tra fan art e creazioni di ogni tipo, i videogiocatori manifestano sempre il loro affetto nei confronti dei loro titoli preferiti, e quelli di Genshin Impact da oggi avranno anche un bonus.

MiHoYo ha infatti dichiarato di essere completamente disponibile a supportare le creazioni artistiche dei fan, che non solo potranno pubblicare i loro lavori, ma potranno anche venderli.

Con un lungo post dai canali ufficiali, il team di sviluppo ha spiegato tutte le condizioni del proprio supporto, e quali sono le linee guida per la creazione di contenuti artistici.

Le fanart devono ovviamente aderire allo stile e ai canoni di Genshin Impact, oltre a non avere contenuti estremi, offensivi, o che possano ledere la sensibilità di qualcuno.

La stessa cosa è valida per il merchandise, che deve essere sempre venduto o pubblicato come materiale non ufficiale, ma per il quale MiHoYo ha promesso pieno supporto.

Se siete fan di Genshin Impact e create spesso materiale come omaggio, adesso potete contribuire al successo del gioco e magari guadagnare anche qualcosa dal vostro lavoro.

Un affetto che si può dimostrare in vari modi, come chi ha completato il gioco nel modo più epico possibile.

Il tutto mentre il gioco continua ad aggiornarsi ed ampliarsi, e con un recente leak abbiamo potuto vedere i contenuti del prossimo aggiornamento.