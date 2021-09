Genshin Impact, un personaggio “impara” un’abilità da… Gordon Ramsay

Genshin Impact continua a garantire ai fan un gran numero di novità, molte delle quali introdotte in occasione dell’update 2.1 arrivato all’inizio del mese.

Distintosi in prima battuta per un look simile a quello di The Legend of Zelda Breath of The Wild, il free-to-play di miHoYo è riuscito a guadagnare una certa popolarità grazie a una fanbase affezionata e in costante crescita.

La community è sempre pronta a lodare le new entry del prodotto ma sa bene come farsi valere nell’eventualità in cui qualcosa vada storto, come nel recentissimo caso legato a Raiden Shogun.

Il nuovo aggiornamento ha introdotto tre nuovi personaggi e sembra che un quarto potrebbe arrivare molto presto (con annesso un cambio di elemento che non è sfuggito ai fan più attenti).

Tra i tanti appassionati di Genshin Impact ce ne sarà certamente qualcuno che apprezza Kitchen Nightmares (o Cucine da Incubo), il programma televisivo trasmesso da Fox con protagonista Gordon Ramsay.

Tra le tante peculiarità in possesso del celebre cuoco britannico sembra figurare anche quella di essere particolarmente aggiornato sul mondo videoludico, come testimonia un meme apparso sulla pagina ufficiale dello show (via DualShockers):

L’immagine parla chiaro: Ramsay è la persona giusta per insegnare a Raiden Shogun la nobile arte della cucina, e ha intenzione di farlo, come suo solito, senza esclusione di colpi.

Il legame tra lo chef e il prodotto di miHoYo è presto detto: Raiden Shogun è l’unico personaggio a non essere in grado di cucinare, caratteristica condivisa da tutti gli altri.

Va sottolineato che gli sviluppatori hanno volutamente inserito nel gioco delle ricette riproducibili nella realtà, e non è da escludere che l’impulsivo chef possa averne già provata qualcuna.

La stessa Baal/Raiden Shogun si era già trovata al centro di una polemica emersa nelle scorse settimane, riguardante una serie di abilità che hanno fatto storcere il naso in merito alle interazioni elementali.

L’update arrivato il 1 settembre si è fatto attendere con una certa ansia ma ha già registrato risultati da capogiro soprattutto sul versante degli incassi, letteralmente impressionanti.

Se il mondo di Genshin Impact vi ha conquistato e volete approfondire il background dei personaggi, dovete sapere che uno di loro è considerato un meme vivente dalla stessa miHoYo.