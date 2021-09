Genshin Impact in tribunale? Fan denunciano miHoYo per un personaggio

La community di Genshin Impact sembra non aver gradito le minacce legali degli sviluppatori in seguito alla vicenda dei leaker, decidendo di passare al contrattacco, sebbene per motivazioni diverse.

I fan del titolo free-to-play, paragonato spesso a The Legend of Zelda Breath of the Wild per il suo stile grafico, sarebbero infatti pronti a denunciare miHoYo per via di un cambiamento significativo apportato a un nuovo personaggio.

Per capire meglio cosa sia successo nelle ultime ore, occorre ricordare che gli sviluppatori hanno recentemente fatto causa al sito cinese Bilibili, con l’obiettivo di arrivare a scoprire le identità dei leaker per punirli in vie legali.

L’atteggiamento aggressivo degli sviluppatori per tutelare il loro prodotto ha conseguentemente spinto a una fuga di massa dei leaker, spaventati da possibili conseguenze in tribunale.

Appare dunque certamente ironico come adesso siano proprio i fan a minacciare di essere pronti a denunciare miHoYo per via di un cambiamento apportato a Raiden Shogun, una delle eroine attese con maggiore entusiasmo dalla community (via Kotaku).

Il motivo dietro la rabbia di alcuni giocatori è che durante alcuni beta test del personaggio, i giocatori avevano scoperto che l’eroina funzionava particolarmente bene in combo con le abilità di Beidou, un’altra popolare protagonista appartenente all’elemento Electro.

Nonostante i beta test siano tecnicamente coperti da NDA, i leak avevano anticipato proprio la sinergia tra i due personaggi: dopo aver pagato anche soldi veri per evocare Raiden Shogun, i fan hanno scoperto che è stata modificata prima del lancio, proprio per togliere i grandi benefici delle loro abilità combinate.

Inoltre, la descrizione delle abilità di Raiden si è spesso rivelata inesatta anche dopo il suo lancio, costringendo gli sviluppatori a modificarla più volte, causando dunque l’insoddisfazione di buona parte dei fan.

Alcuni di loro hanno deciso di passare dalle parole ai fatti, annunciando sui relativi forum di aver inviato una denuncia per frode, accusando gli sviluppatori di aver ingannato i fan mostrando abilità inesatte.

A questo punto non resta da vedere come reagirà miHoYo alle proteste dei fan, verificando se effettivamente gli sviluppatori saranno o meno costretti a presentarsi in tribunale.

Nel frattempo, a proposito di cambiamenti improvvisi su Genshin Impact, un leak ha svelato una modifica inaspettata per un nuovo personaggio.

Il free-to-play si è rivelato in brevissimo tempo un fenomeno di grande successo, come dimostrato dagli incredibili guadagni ottenuti dopo l’aggiornamento 2.1.

Non sembra comunque essere un periodo positivo per i personaggi della serie: un’altra eroina è infatti ritenuta inutile perfino dagli sviluppatori.