Genshin Impact, due nuovi personaggi accolti da una pioggia di critiche

Genshin Impact ha finalmente ricevuto il tanto atteso update 2.1, arrivato puntualmente il 1 settembre e ricco di novità, tra le quali spiccano tre nuovi personaggi.

Il free-to-play di miHoYo è riuscito a farsi notare grazie a una spiccata somiglianza (solo estetica, va detto) con The Legend of Zelda Breath of The Wild e dopo il lancio si è dimostrato un prodotto valido che ha conquistato rapidamente molti giocatori.

In occasione del nuovo update, gli sviluppatori hanno voluto fare un regalo a tutti i fan, che vi tornerà molto utile per fare i vostri acquisti nel gioco.

Intanto, sappiamo già che l’update 2.2 porterà con sé un eroe che si preannuncia come il più forte di sempre. La software house l’ha appena svelato con una prima immagine ufficiale.

Liyue

L’update arrivato tre giorni fa ha introdotto due nuovi personaggi Electro, tra i quali spicca Raiden Shogun, che sta già facendo discutere i giocatori per una serie di motivi legati alle interazioni con altri eroi del suo stesso elemento.

Sfruttando delle reazioni elementali specifiche è possibile caricare le abilità di Raiden Shogun/Baal e aumentare la potenza dei suoi attacchi.

Il problema riscontrato dai fan è il seguente: gli attacchi di Raiden Shogun durante l’Elemental Burst sono considerati di tipo Normale per quanto riguarda i movimenti, ma il danno apportato agli avversari rimane di tipo Elementale.

Ciò significa che, durante il suo Elemental Burst, il personaggio può beneficiare di questa duplicità per scatenare degli effetti innescati dagli attacchi Normali, e la stessa cosa dovrebbe valere per Beidou, anch’essa di elemento Electro, ma così non è (via DualShockers).

miHoYo non ha ancora commentato se si tratta di un bug o di una caratteristica inserita appositamente, ma molti giocatori che avevano intenzione di usare Raiden Shogun e Beidou per beneficiare del bonus relativo al medesimo elemento sono rimasti a bocca asciutta.

Si tratta di una polemica decisamente più piccola rispetto a quella scoppiata nei giorni scorsi, relativa all’eccesiva presenza di microtransazioni.

Un ulteriore difetto era emerso poco prima del lancio dell’update 2.1, e anche in quel caso, nonostante ci fosse ancora tempo per rimediare, i giocatori avevano avuto parecchio da ridire.

Per finire, manca poco al debutto su Genshin Impact di un amato personaggio targato PlayStation, ma un video lo ha già svelato in azione.