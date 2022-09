Genshin Impact, un leak svela l’arrivo di un contenuto molto importante

Genshin Impact non sembra avere intenzione di fermarsi affatto, e uno dei nuovi aggiornamenti potrebbe portare un contenuto davvero corposo.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) sta continuando inesorabile la sua cavalcata, senza un minimo cenno di rallentamento.

L’atteso aggiornamento 3.0 è infatti arrivato all’interno del gioco, portando tantissime novità e delle Primogems gratis, che fanno sempre piacere.

Genshin Impact ha fatto così tanto successo da aver creato anche la sua schiera di cloni a sua volta, sebbene gli sviluppatori dei titoli in questione abbiano preso subito le distanze.

Tra le novità in arrivo di Genshin Impact c’è anche un contenuto potenzialmente molto importante, come riporta PC GamesN.

Un nuovo leak fa intendere che all’interno del gacha open world potrebbe arrivare addirittura un gioco di carte collezionabili a tema in stile Gwent per The Witcher.

Le fonti originali del leak credono che sia probabile che il gioco di carte collezionabili di Genshin Impact verrà pubblicato qualche tempo dopo l’aggiornamento 3.1, per motivi non meglio chiariti.

Il gioco di carte in questione si chiamerebbe Genius Invokation, e sembra essere un gioco molto completo.

Secondo il leak si potrà personalizzare il proprio mazzo e competere contro gli altri giocatori e personaggi all’interno del mondo di gioco.

Contestualmente sono emersi anche i primi dettagli, sempre non ufficiali, dell’aggiornamento 3.1, il quale sarà incentrato in una sorta di festival all’interno di Mondstadt, nel quale verrà introdotto anche il gioco di carte.

Nel frattempo MiHoYo sta lavorando a tanti altri progetti, alcuni dei quali sono stati mostrati anche di recente durante gli eventi della Gamescom 2022.

E alcuni giocatori hanno approfittato dell’ultimo aggiornamento per sbizzarrirsi ancora di più con le mod, come quella legata a Grand Theft Auto che è una cosa abbastanza delirante da vedere.