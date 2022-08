Genshin Impact 3.0 incontra GTA, ed la cosa più folle che vedrete oggi

Genshin Impact 3.0 è arrivato, cosa questa che permette al gacha open world di continuare inesorabile la sua avanzata. Ora, però, qualcuno si è dilettato con una mod realmente sorprendente, che fonde il titolo di miHoYo con GTA.

Il titolo che si è ispirato anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) è infatti da tempo mirino di una community realmente appassionata.

Difatti, dopo le novità dell’aggiornamento 3.0 disponibile da una manciata di ore, qualcuno si è dilettato in una mod davvero particolare.

Come riportato anche da DualShockers, infatti, il celebre CJ è entrato nel mondo di Teyvat e lo ha fatto grazie all’abilità di un fan.

A sorpresa, una nuova mod di Genshin Impact ha trasformato il personaggio del giocatore nel protagonista di GTA San Andreas, Carl Johnson.

Non è di certo la prima volta che CJ fa capolino in altri giochi: lo abbiamo visto in Stray (sì, proprio al posto del gatto protagonista) e in una miriade di altri titoli presi di mira dai modder.

CJ in Genshin Impact è tanto assurdo da vedere quanto da giocare, come dimostra il video che trovate poco sotto, nel player dedicato.

Nel filmato, CJ si esibisce in diverse animazioni del personaggio di Genshin Impact, mentre il suo abbigliamento moderno è in netto contrasto con l’ambiente fantastico che lo circonda, sebbene sembri trovarsi a suo agio nell’utilizzare gli attacchi Elemental Burst del gioco.

Sicuramente, non sarà la cosa più logica e coerente vista in un videogioco, ma lo spettacolo è garantito.

Ricordiamo in ogni caso che il titolo di HoYoverse è stato protagonista anche durante la Gamescom Opening Night Live 2022, con un nuovo trailer che ha anticipato proprio la release dell’aggiornamento 3.0.

Ma non solo: di recente abbiamo potuto scoprire anche qualcosina in più su Honkai Star Rail, il nuovo titolo creato proprio dagli autori di Genshin Impact.