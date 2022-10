Genshin Impact, un leak gigantesco svela i prossimi 9 mesi di update

Possiamo passare qualche settimana senza che Genshin Impact venga colpito dai leak? A quanto pare no.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) nasconde dei segreti anche ai giocatori più appassionati ed esperti.

E quando non ci pensano i leak ci pensano i bug, come uno degli ultimi che ha permesso di svelare una parte di mappa inedita.

Il tutto con un tempismo perfetto perché è arrivato l’annuncio più atteso riguardo Genshin Impact, ovvero l’attesissima localizzazione in italiano.

Come riporta The Gamer, stavolta Genshin Impact è stato colpito da un leak davvero importante, il più grande relativo al titolo di MiHoYo.

Le informazioni, presumibilmente prese dai server interni di Hoyoverse, contenevano tutti i piani di Genshin Impact per i prossimi nove mesi, passando dall’aggiornamento 3.3 all’aggiornamento 3.8.

Questi dati hanno iniziato a circolare per il web durante lo scorso weekend, e conteneva nuove armi, boss, personaggi, eventi e aree, inclusi dettagli su Fontaine, la nuova regione più ampia prevista per la pubblicazione nel luglio 2023.

Circa 36 settimane di contenuti sono contenute nella fuga di notizie, molte di queste solamente in forma testuale perché provenienti dai server.

After further consideration with friends, I decided to remove ALL my tweets from today just to be safe

To make it clear, I do not condone whatever methods in which the data was obtained and I was not involved in obtaining nor distributing the original data

— UBatcha (@Ubatcha1) October 23, 2022