Genshin Impact arriva anche su Switch, grazie a un fan (ma c’è un trucco)

Prima del lancio ufficiale di Genshin Impact, molti fan ricorderanno che HoYoverse aveva svelato che PlayStation non sarebbe stata l’unica console in cui sarebbe arrivato il noto free-to-play.

I paragoni con The Legend of Zelda Breath of the Wild (lo trovate su Amazon) erano infatti particolarmente popolari non solo per via di uno stile grafico e artistico molto simile, ma anche per via della sua uscita prevista anche su Switch.

Tuttavia, da allora i fan non hanno più avuto alcuna novità ufficiale relativa a questa versione: l’ultimo aggiornamento risale infatti solo a qualche mese fa, quando con un comunicato HoYoverse aveva confermato che l’edizione per la console ibrida è ancora in lavorazione.

Dato che non è stata però mostrata alcuna immagine o video relativa a questa versione, un fan ha deciso di “realizzarla da solo”, mostrando Genshin Impact girare regolarmente sulla sua console Nintendo Switch.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit wingsofthygiant ha infatti condiviso un filmato che mostra il free-to-play di HoYoverse girare sulla sua console portatile, seppur con prestazioni altalenanti e non esattamente ottimali: potete giudicare voi stessi grazie al post che vi allegheremo di seguito.

Ma com’è stato possibile effettuare quello che pare essere un porting di Genshin Impact? Il trucco è stato svelato dallo stesso autore: si tratta semplicemente di una console modificata per far girare Android.

A causa di questo enorme limite si può dunque giocare esclusivamente con il touch screen, dato che i controller Joy-Con non sono supportati: inoltre, dato che si tratta di un’emulazione e non di un port nativo, anche le prestazioni risultano essere inferiori al solito.

Pur non trattandosi di una versione Switch “ufficiale” di Genshin Impact, l’esperimento del fan risulta comunque molto interessante per avere un’idea di come potrebbe essere l’esperienza su console ibrida, naturalmente ottimizzata in modo da essere più fluida e con il supporto ai controller.

Per il momento, come segnalavamo in apertura, non c’è stata alcuna ulteriore notizia ufficiale sul port ufficiale su Switch, ma vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessimo ricevere novità in proposito.