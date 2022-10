Genshin Impact, spunta una parte della mappa del mondo mai vista prima

Se pensavate di sapere tutto di Genshin Impact, dall’alto della vostra esperienza, c’è un nuovo bug che svela qualcosa di inedito.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) nasconde dei segreti anche ai giocatori più appassionati ed esperti.

I quali hanno spolpato già l’update 3.1 che, come al solito, introduce tantissimi contenuti, nuovi personaggi, elementi del mondo di gioco, sfide e tanto altro.

Un aggiornamento per cui gli autori di Genshin Impact hanno voluto fare un regalo ai giocatori, dando tantissime Primogems gratis con degli eventi.

C’è uno strano bug, come riporta PCGamesN, che rivela delle ampie sezioni di Teyvat di cui nessuno ha mai saputo niente prima.

Si tratta di una zona del mondo che deve essere ancora resa pubblica, a quanto pare. Il bug in questione la svela per errore, dando ai giocatori un’idea della forma potenziale e dei confini delle nazioni in arrivo.

La notizia è girata inizialmente sul Reddit della community, dove sono state condivise quattro immagini che mostrano il bug in azione.

Dagli screenshot (li vedete nel link qui sopra) è possibile vedere un filtro bianco trasparente sulle sezioni della mappa che devono ancora essere aggiunte. Il filtro copre tutte le aree che dovrebbero essere oscurate.

Il bug consente di vedere più del deserto a ovest, alcune zone verdi a nord di Mondstadt e sezioni di terra a nord di Sumeru.

Sono rimaste solo tre regioni elementali principali inedite, poiché sono già stati coperti Anemo, Geo, Electro e Dendro. Quindi i giocatori possono ipotizzare quali aree principali verranno dopo, e dove potrebbero essere basate sulla mappa grazie (o per colpa?) del bug in questione.

Nel frattempo i giocatori stanno aspettando ancora di poter giocare al titolo su Nintendo Switch, e nel mentre trovano un modo per farlo comunque.

Riguardo ai contenuti futuri, MiHoYo ha specificato che ci saranno poche sfide endgame aggiuntive per non creare troppa ansia nei giocatori.