Genshin Impact diventa anche in italiano, ora è ufficiale

Da quando ha fatto il suo debutto nel 2020, Genshin Impact si è conquistato una grande fetta di pubblico, ma chi non ama dilettarsi con l’inglese sicuramente era rimasto scottato. Da allora, infatti, Studio MyHoYo non aveva mai provveduto a una localizzazione del gioco nella nostra lingua e, anche quando avevamo provato a indagare, non avevamo ottenuto risposta dalla compagnia.

Tuttavia, finalmente sono arrivate ottime notizie: mentre tutto è pronto per il lancio dell’aggiornamento 3.2, che esordirà il prossimo 2 novembre, è stato confermato ufficialmente che il venturo aggiornamento 3.3 introdurrà anche l’italiano.

A comunicarcelo è stato direttamente il team di sviluppo, che ci spiega:

«Vorremmo condividere ulteriori dettagli sulla versione 3.2 di Genshin Impact, in arrivo il 2 novembre. La storia principale di Sumeru arriverà al suo capitolo finale, mentre Nahida e Layla si uniranno al roster dei personaggio giocabili. Inoltre, Genshin Impact includerà i sottotitoli in italiano e in turco a partire dalla versione 3.3».

In attesa di scoprire quando la versione 3.3 andrà live, i giocatori possono iniziare a tenersi in caldo giocando l’imminente 3.2.

Con questo update, il gioco introdurrà il finale della quest Sumeru Archon, ma anche una boss fight con The Balladeer, i personaggi giocabili Nahida e Layla e l’evento The Fabulous Fungus Frenzy.

Ad introdurre tutte le novità è stato direttamente un trailer, che vi proponiamo di seguito nella nostra notizia.

Se state muovendo i vostri primi passi all’interno dell’universo di Genshin Impact, vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate.

Il gioco, che inizialmente era balzato agli onori della cronaca per la somiglianza della sua direzione artistica a quella di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon), è invece diventato un vero e proprio fenomeno – ottenendo milioni di fan in tutto il mondo e facendo incassare cifre da capogiro a MiHoYo.

Nella sua recensione al momento dell’uscita, il nostro veterano Gianluca Arena vi aveva parlato delle peculiarità di Genshin Impact, premiando il lavoro svolto dal team di sviluppo cinese.

Genshin Impact è disponibile gratis su PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile. Potete saperne di più sul gioco consultando la nostra scheda dedicata.