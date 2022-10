Genshin Impact, non ci saranno altre sfide endgame perché provocano “ansia eccessiva”

Il successo di Genshin Impact sta anche nella capacità di tenere incollati i giocatori per centinaia di ore.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) ha avuto aggiornamenti continui e costanti negli anni.

Solo di recente è arrivato l’atteso update 3.1 che, come al solito, introduce tantissimi contenuti, nuovi personaggi, elementi del mondo di gioco, sfide e tanto altro.

Un aggiornamento per cui gli autori di Genshin Impact hanno voluto fare un regalo ai giocatori, dando tantissime Primogems gratis con degli eventi.

Chi gioca spesso ai live service game sa che, per poter stare dietro a tutti i contenuti e novità, bisogna investire molto tempo. Il quale può essere eccessivo per alcuni.

Soprattutto per le sfide endgame che, solitamente, sono più impegnative e richiedono ancora più tempo dei normali contenuti.

Per questo motivo, come riporta PC Gamer, gli autori di Genshin Impact hanno deciso di andarci piano con i contenuti più impegnativi.

In una recente intervista, MiHoYo ha risposto ad alcune critiche della community di lunga data, relative a Spiral Abyss che è al momento, ed è sempre stato, l’unico contenuto endgame.

La struttura di questa attività non piace ad alcuni giocatori, che non trovano molto divertente dover ripetere la sfida ogni due settimane.

Eventi temporanei come Labyrinth Warriors hanno dimostrato che questo tipo di sfide possono essere divertenti, ma non ce ne saranno molte altre:

«Se progettiamo un altro tipo di contenuto endgame permanente simile a Spiral Abyss, potrebbe finire per creare un’ansia eccessiva per i nostri giocatori.»

Insomma, se i contenuti endgame attuali di Genshin Impact non vi piacciono, probabilmente ve li dovrete far andare bene.

Chissà che con l’aggiornamento 3.2, che è già in arrivo, le cose possano cambiare e il team di sviluppo non riesca a trovare un modo per creare contenuti efficaci.

Nel frattempo Genshin Impact diventerà anche una serie anime: ecco il primo trailer.