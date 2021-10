Genshin Impact, l’ultimo update risponde ad una polemica “culturale”

Non c’è niente da fare, in un modo o nell’altro Genshin Impact è sempre al centro delle discussioni almeno una volta a settimana, per i più svariati motivi.

Il titolo, fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild anche se i fan non sono d’accordo, è stato uno dei grandi casi degli ultimi anni del mercato dei videogiochi.

Un successo talmente forte da spingere MiHoYo ad iniziare a spron battuto il lavoro sul prossimo titolo, che sarà molto diverso da Genshin Impact.

E grazie alla notorietà ricevuta dal gioco, una delle ultime sfide riguarda addirittura Elon Musk, per un motivo non troppo chiaro che ha anche scatenato polemiche.

A proposito di polemiche, MiHoYo si è ritrovata a dover affrontare un’altra controversia, stavolta di tipo culturale, sulla rappresentazione delle usanze giapponesi.

La storia è stata riporta per intero da Kotaku, e a quanto pare il team di Genshin Impact non si è dimostrata molto attento nel mettere in scena un elemento molto importante del Giappone.

Ci riferiamo alle katane, le spade dei samurai, e precisamente a come venivano indossate all’epoca, che vengono rappresentate in maniera errata nella regione di Inazuma.

Questa specifica parte del mondo di Genshin Impact è ispirata al Giappone, e riprende estetica, fattezze della abitazioni, ed ovviamente il vestiario del Sol Levante.

È stato fatto notare, da appassionati ed esperti, che i personaggi di Inazuma indossavano la katana in maniera errata, con la parte del taglio rivolta verso il basso. Non è mai esistita ovviamente una maniera univoca per indossare le spade giapponesi, ma nella storia sono state riportate delle usanze diffuse dal buon senso.

I samurai, spesso equipaggiati pesantamente, indossavano le spade con il taglio verso il basso per una questione di comodità. Ma nel periodo Edo (1603-1868), il Giappone era in pace ed i samurai vestivano in abiti civili, e per questo motivo indossavano la katana al contrario, con il taglio verso l’alto, perché era più comodo e veloce poterla estrarre nel caso si dovessero difendere.

Con l’aggiornamento 2.2 di Genshin Impact è stato aggiustato questo piccolo dettaglio, ed ora i personaggi indossano la katana in maniera diversa in base a come sono vestiti, e soprattutto in maniera consona alle usanze reali del tempo.

