Genshin Impact vuole l’uomo più ricco del mondo, ma scoppia la polemica

Genshin Impact è diventato col passare del tempo più che un semplice free-to-play, rappresentando di fatto un vero e proprio fenomeno di enormi proporzioni.

Il gioco, velatamente ispirato a Zelda Breath of the Wild, è infatti una vera e propria miniera d’oro per lo sviluppatore miHoYo.

Proprio di recente l’update 2.2 ha portato al titolo una valanga di novità, sebbene le sorprese che arriveranno nelle prossime settimane saranno altrettanto clamorose.

Il tutto senza contare che in Genshin Impact è ora il turno anche di Aloy, protagonista della celebre serie di videogiochi PlayStation Horizon.

Ora, l’account ufficiale Twitter di Genshin Impact ha lanciato oggi, 14 ottobre, una campagna decisamente particolare (via DualShockers).

Sembra infatti che se una certa quantità di persone ritwitterà la campagna, miHoYo chiederà a Elon Musk in persona di streammare Genshin Impact.

Uno dei personaggi non giocabili che incontriamo nel gioco è infatti Ella Musk, una studiosa appassionata della lingua degli Hilichurl.

Il nome del personaggio è un chiaro riferimento a Elon Musk, tipica parodia di popolari personalità occidentali.

Ora sembra che Genshin Impact voglia dare il via a una vera collaborazione con Musk grazie a questa campagna su Twitter utilizzando proprio il personaggio di Ella Musk.

Tuttavia, la campagna finora ha ricevuto principalmente solo retweet in cui i fan non sembrano aver preso positivamente la cosa.

Come già sapete, Elon Musk ha la nome di genio miliardario e filantropo, anche in Cina, sebbene è improbabile che la campagna raggiunga i suoi obiettivi per via di una netta incomprensione con la fanbase inglese.

miHoYo potrebbe quindi decidere di cancellare l’idea di una collaborazione con Musk in corsa, visto il massiccio feedback negativo.

Vero anche che il gioco, arrivato ormai da più di un anno, secondo le ultime stime ha messo insieme 2 miliardi di dollari di entrate.

Di recente i fan si erano lamentati di altri due personaggi appena arrivati, e sembra che le lamentele non finiscano affatto qua.

L’ultimo aggiornamento del gioco è stato un’altra sorpresa, perché è riuscito a far raggiungere al titolo un traguardo impensabile.