Genshin Impact, dopo il successo gli autori aprono già il nuovo gioco

Genshin Impact è diventato un fenomeno davvero impressionante del mondo videoludico, una risposta a colpi di miliardi a chi dubitava della possibilità di monetizzare in modo concreto e continuativo un’esperienza con accesso free-to-play.

Il gioco di Studio miHoYo, arrivato ormai da più di un anno, secondo le stime ha messo insieme 2 miliardi di dollari di entrate solo al suo primo compleanno, e con gli aggiornamenti continua a tenere la sua community impegnata e divertita.

Certo, non su tutti il gioco sortisce lo stesso effetto: per un Silvio sempre vigile sulle novità perché intrigato dal gioco, al punto da realizzare delle guide tutte per voi che vi aiutino nelle build dei nuovi personaggi come Aloy, c’è un Valentino molto perplesso dal successo di Genshin Impact, che sicuramente apre a un prima e un dopo soprattutto nel modello dei videogiochi-gacha.

Non stupisce, allora, se in mezzo a tutto questo Studio MiHoYo stesse in realtà già pianificando il futuro, anche all’infuori di Genshin Impact, per rendere più ampia la sua proposta.

Ecco così arrivare Honkai: Star Rail, che da qualche ora è in closed beta. Atteso su PC e piattaforme mobile (la closed beta si limita ad iOS e per ora non ad Android), il gioco in questione è un action in terza persona con quelli che sembrerebbero alcuni elementi tattici.

È probabile, da quello che emerge fino a ora, che abbia una struttura da gioco di ruolo a turni, considerando che alcuni asset mostrano un party di quattro personaggi (e in totale dovrebbero essercene otto).

May This Journey Lead Us Starward First closed beta sign-up event will start on October 8. Stay tuned, Trailblazers!#HonkaiStarRail pic.twitter.com/LCzpEQFll4 — Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) October 5, 2021

La direzione artistica, lo noterete anche voi, richiama molto quella di Genshin Impact soprattutto per i tratti usati nei personaggi – nonostante il gioco sia ambientato nell’universo di Honkai Impact 3rd, un titolo mobile già disponibile e arrivato nel 2019 anche su PC.

A questo punto, attendiamo di scoprire più nel dettaglio quando i giocatori di tutto il mondo potranno metterci le mani, per capire se Honkai: Star Rail riuscirà in qualche modo a replicare – anche solo in parte – il successo planetario di Genshin Impact. Sicuramente, miHoYo ora conosce la formula del successo: vediamo se riuscirà ad applicarla anche a Star Rail.