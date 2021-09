Genshin Impact svela nuovi premi per l’anniversario, ma i fan sono infuriati

Genshin Impact ha da poco svelato nuovi contest per celebrare il suo primo anniversario dal lancio: si tratta di un’iniziativa riservata ai membri più talentuosi della community che offre l’opportunità di vincere alcuni premi in-game e non solo.

Il free-to-play di miHoYo, spesso paragonato per via del suo stile grafico a The Legend of Zelda Breath of the Wild, apparentemente non starebbe facendo dunque nulla di particolarmente diverso da quanto adoperato da altri titoli gratuiti: tuttavia non sembra aver soddisfatto la community, che nelle ultime ore ha iniziato a manifestare tutto il proprio disappunto.

Non si tratta di un periodo facile per gli sviluppatori, che stanno cercando di combattere i leak del gioco anche attraverso vie legali, causando una fuga dei fan.

Dall’altro lato c’è chi ha provveduto a denunciare gli stessi sviluppatori, accusandoli di «frode» per via di alcuni cambiamenti adoperati su un personaggio prima del lancio.

Con un post sul proprio blog ufficiale (via GamesRadar+), gli sviluppatori di Genshin Impact hanno voluto rendere noti i contest per coinvolgere la community per la celebrazione del primo anniversario.

A far letteralmente infuriare i fan sono stati i concorsi dedicati in particolar modo agli artisti e ai cosplayer, che possono offrire l’opportunità di vincere premi che variano da Blessing of the Welkin Moon pass gratuiti (dal valore di circa 5$ l’uno), 100 Primogems o, arrivando al premio più elevato, anche un iPhone 13 Pro Max.

Inoltre, tantissime delle ricompense offerte saranno offerte tramite un’estrazione: ad esempio, soltanto il 10% dei partecipanti potrà ricevere un pass Welkin Moon, mentre il rimanente 90% avrà diritto a 100.000 Mora.

La risposta della community non si è fatta attendere, inondando forum e post ufficiali di risposte critiche dei fan, che sottolineino come gli sviluppatori si aspettino che la community «lavori gratis» per loro, dato che le ricompense non sarebbero affatto soddisfacenti.

Anche sul forum Reddit dedicato a Genshin Impact si stanno moltiplicando post in cui gli utenti vogliono evidenziare tutta la propria delusione e frustrazione.

I contest sembrano essere la classica «ultima goccia» che ha fatto traboccare il vaso della community, che in larga parte era già rimasta scontenta del modo in cui gli sviluppatori hanno gestito l’anniversario.

Non resta dunque che aspettare se miHoYo intenderà ascoltare i pareri della community e offrire ricompense maggiori o se gli sviluppatori coglieranno l’occasione del primo anniversario, che ricordiamo si celebrerà ufficialmente il 28 settembre, per poter offrire ulteriori premi ai fan.

