Genshin Impact sta per arrivare “alla fine” (ma c’è un perché)

Genshin Impact è sicuramente uno di quei fenomeni videoludici moderni in grado di travolgere l’industria nella sua interezza, a livello mondiale.

Il titolo, palesemente ispirato a classici come Zelda Breath of the Wild, è diventato una vera miniera d’oro per lo sviluppatore cinese miHoYo.

Da poco ha infatti preso il via l’evento speciale per festeggiare il primo anniversario, visto che il 28 settembre 2020 il gioco veniva pubblicato su console, PC e sistemi mobile.

Il tutto senza dimenticare che dal 13 ottobre di quest’anno Genshin Impact vedrà l’ingresso in scena della coraggiosa Aloy, protagonista della serie open world Horizon.

L’attuale aggiornamento di Genshin Impact si sta ora avvicinando alla fine del suo ciclo vitale, quindi è il momento di dare un’occhiata a ciò che c’è all’orizzonte per il popolare free-to-play.

Lo sviluppatore ha infatti rivelato su Twitter che ospiterà un livestream alla fine della settimana per mostrare in anteprima ciò che arriverà con l’attesissimo aggiornamento 2.2.

Il livestream per la presentazione di Genshin Impact 2.2 prenderà infatti il via il 3 ottobre 2021 alle 8:00 del mattino ora italiana, come riportato anche da PCGamesN.

Al momento non è stato fornito un link grazie al quale seguire la diretta streaming, ma a quanto pare la live avverrà sul consueto canale Twitch ufficiale del gioco (sì, con molta probabilità verranno regalati parecchi codici gratis).

I leak sono decisamente scarsi rispetto alle volte scorse, sebbene miHoYo abbia rivelato via social alcune informazioni su Thoma, una governante di Mondstadt che vive a Inazuma e si occupa del clan Kamisato.

In termini di stile di gioco, il nuovo personaggio userà un’arma pirotecnica e può creare barriere per proteggere i suoi compagni di squadra.

Ricordiamo in ogni caso che proprio in queste ore Genshin Impact è stato vittima di un pesante review bombing da parte dell’utenza (ma c’è un motivo specifico).

Ma non solo: proprio oggi il nostro Valentino ha pubblicato uno speciale molto interessante sull’argomento, ossia “Dopo un anno, il successo di Genshin Impact mi lascia molto perplesso“.

Infine, siete incuriositi dal gioco o avete bisogno di una mano? Se la risposta è sì, a questo indirizzo trovate la nostra esaustiva guida dedicata al free-to-play.