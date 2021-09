Genshin Impact, al via l’evento speciale per il primo anniversario

Genshin Impact compie un anno, perché esattamente il 28 settembre del 2020 venne pubblicato su console, PC e piattaforme mobile.

Il titolo si è fatto largo di fronte a tutte le critiche che l’hanno etichettato come il clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e dopo un anno fa divertire ancora milioni di giocatori.

Talmente grande l’impatto (l’avete capita?) del titolo cinese, che anche un colosso come PlayStation ha voluto omaggiare Genshin Impact inserendo un proprio personaggio iconico.

Poco prima della grande giornata di oggi, MiHoYo aveva anticipato quali sarebbero stati i premi speciali destinati ai giocatori, i quali però non si sono dimostrati molto contenti al riguardo.

Genshin Impact compie un anno e MiHoYo ha preparato una serie di celebrazioni per tutti i fan, siete pronti a festeggiare?

Prima di tutto, come riporta Siliconera, lo studio ha preparato uno speciale video promozionale di ringraziamento, al quale si accompagna un sito dedicato nel quale si terrà l’evento principale.

Il video mostra i personaggi più amati di Genshin Impact all’interno degli scenari che compongono il mondo di Teyvat, così come alcune delle boss fight più importanti.

Ma l’evento clou è “An Unforgettable Journey”, la portata principale di questo anniversario che è possibile raggiungere a questo indirizzo.

Lo scenario è quello di un teatro, dove i giocatori hanno l’occasione di vivere un piccolo gioco e ripercorrere tutte le statistiche del loro primo anno all’interno di Genshin Impact.

Anniversary Web Event "An Unforgettable Journey" Now Online: Watch your own anniversary theater to obtain Primogems and other rewards

Click Here to Take Part in the Event:https://t.co/xt7L7Zo2Na#GenshinImpact

— Genshin Impact (@GenshinImpact) September 28, 2021