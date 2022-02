Genshin Impact sarebbe pronto a un’espansione molto importante

È ormai passato oltre un anno da quando Genshin Impact si è imposto con forza nel mercato videoludico: il free-to-play ideato da miHoYo ha conquistato una fetta importante di pubblico grazie non solo a un character design azzeccato, ma anche a un gameplay che incentiva l’esplorazione.

Dopo lo scetticismo iniziale che portò il titolo a essere paragonato a Breath of the Wild, Genshin Impact riuscì a convincere tutti fin dai primi istanti passati nella regione di Mondstadt, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe presto espandersi.

Il rumor è stato rilanciato dall’affidabile leaker Ubatcha, recentemente protagonista di uno sgradevole attacco hacker che fortunatamente si è risolto nelle scorse ore.

In attesa di scoprire le novità ufficiali dell’aggiornamento 2.5, attese per la giornata di domani con un nuovo evento, il leaker ha dunque anticipato una nuova possibile grande espansione.

Come riportato da Game Rant, Ubatcha ha rilanciato un leak risalente all’aggiornamento 2.2, ma che per la maggior parte si è rivelato esatto e perciò da prendere in seria considerazione.

Questa indiscrezione segnala, tra le tante novità in arrivo, anche un’imminente espansione della regione di Mondstadt, che al momento sarebbe completa solo al 60%.

Trattandosi della regione iniziale di Genshin Impact, l’update potrebbe rivelarsi molto interessante: ci sarebbero infatti diverse aree attualmente incomplete in attesa che vengano portate a termine e lanciate ufficialmente da miHoYo.

Ma non è finita qui: sembra che durante la sessione estiva potrebbe inoltre arrivare la regione di Sumeru, che sarebbe molto somigliante all’isola di Inazuma.

Questa regione è molto attesa perché potrebbe rendere finalmente giocabile l’elemento Dendro, l’unico che fin dal lancio non è presente nel roster di personaggi sbloccabili.

Naturalmente in questo momento si tratta solo di un leak non confermato, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali: vi terremo come sempre aggiornati in caso di ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, vi ricordiamo di non lasciarvi sfuggire il regalo quadruplo disponibile per tutti i giocatori, per potervi godere nuovi costumi in anticipo prima del lancio della versione 2.5.