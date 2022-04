Genshin Impact 3.0, spuntano i primi dettagli sulla novità più attesa

Continuano a farsi sempre più forti le indiscrezioni sull’aggiornamento 3.0 di Genshin Impact, particolarmente atteso dalla community in quanto, secondo i leaker, dovrebbe introdurre la novità più attesa fin dal lancio.

Stiamo parlando dell’elemento Dendro, rimasto ingiocabile fin dal lancio di Genshin Impact (di cui potete acquistare tanti prodotti a tema su Amazon) e che potrebbe finalmente fare il suo debutto in questa nuova versione del popolare free-to-play.

Le prime indiscrezioni avevano infatti già suggerito che Collei sarebbe diventata la prima eroina giocabile con questo elemento, che tuttavia è ancora accolto nel mistero riguardo alle effettive caratteristiche.

Come riportato da Dexerto, i dataminer sarebbero riusciti a svelare nuove importanti conferme non solo sull’arrivo dell’elemento Dendro nei prossimi aggiornamenti, ma anche sulle specifiche relative al funzionamento in battaglia in combo con altri personaggi.

Una delle prime reazioni elementali che era già stata precedente confermata era la scottatura, già confermata da alcuni nemici che è possibile attaccare con personaggi Pyro e che sarà presente anche nei nuovi eroi ed eroine evocabili.

Secondo gli insider, altre reazioni elementali che sarà possibile ottenere grazie a Dendro sono Intensified e Overgrown, combinabili rispettivamente con Electro e Hydro.

[Intensified] x ⚡

– drops 1 electro particle

– dendro and electro damage to affected enemy is increased for 7s [Overgrown] x

– drops seeds that become mushrooms

– mushrooms explode upon Hydro application and deal AoE Dendro damage Dendro doesn't react with ❄️, ️or — Genshin Intel (@Genshin_Intel) April 24, 2022

Nel primo caso, i personaggi di tali elementi saranno in grado di infliggere maggiori danni Dendro ed Electro per una durata di circa 7 secondi, oltre a droppare una particella Electro; nel caso della seconda reazione sarà possibile utilizzare drop seeds che si trasformeranno in funghi, che l’elemento Hydro farà esplodere causando danni AoE di tipo Dendro.

Sembra invece che Cryo, Anemo e Geo non possiedano alcuna combinazione degna di nota: i personaggi di tipo Dendro funzionerebbero dunque in maniera ottimale con personaggi Pyro e Hydro per realizzare combo devastanti.

Naturalmente ricordiamo che si tratta comunque di indiscrezioni non confermate, da prendere con le dovute precauzioni: non appena miHoYo svelerà dettagli ufficiali su Dendro e l’aggiornamento 3.0 di Genshin Impact, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, segnaliamo che le nuove patch potrebbero subire rinvii inaspettati: un indizio ufficiale ha sottinteso che la data d’uscita della versione 2.7 sarà posticipata.

Chissà se l’aggiornamento 3.0 sarà anche l’occasione giusta per svelare definitivamente la versione per Nintendo Switch, attualmente ancora avvolta nel mistero.