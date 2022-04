Waifu Impact è il clone di Genshin Impact e, almeno questo, esce su Switch

Se Genshin Impact continua a farsi attendere su Nintendo Switch ci pensa Waifu Impact, clone del gacha open world, a colmare la lacuna.

Curiosamente si tratta di un clone di un gioco che, da molti, è stato accusato di essere un clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che potete acquistare su Amazon).

Genshin Impact era stato annunciato, infatti, anche per Nintendo Switch. Ma questo porting è ancora avvolto nel mistero e sta generando delle strane teorie.

Mentre l’aggiornamento 2.7 del gioco, atteso a lungo, potrebbe essere rinviato secondo alcuni indizi emersi e scoperti dalla community.

Ma cos’è esattamente Waifu Impact? Grazie per la domanda.

Waifu Impact è uno shooter in terza persona, con un single-player avvolgente ambientato in un’isola deserta e paradisiaca. Un misto tra Fortnite e Senran Kagura, con uno stile di disegno ispirato appunto a Genshin Impact, in cui bisogna collezionare delle stelle e sbloccare fino a sei ragazze.

Le quali se ne daranno di santa ragione, in bikini ovviamente, sparandosi addosso con delle pistole d’acqua. Se tutto questo vi sembra già visto sì, avete ragione, è esattamente quel tipo di gioco lì.

Waifu Impact è disponibile su Steam (pagina che non vi linkiamo perché è presente una modalità di gioco… adamitica) già da un anno, ma sarà disponibile dal prossimo 28 aprile anche su Nintendo Switch.

E c’è anche il trailer di lancio! Che vi riportiamo dalla segnalazione dei colleghi di Nintendo Life:

Rimaniamo sempre sbalorditi da come giochi del genere riescano ad essere pubblicati, con tutti i controlli e paletti che di solito mette Nintendo sui contenuti legati alla nudità.

A proposito di cloni, ce n’è uno di Tomb Raider che fa leva sulla nostalgia dell’epoca 32-bit, anche la magia non dura tantissimo.

Impressionante, invece, quello di The Last of Us, che con Unreal Engine 5 ci fa sognare la next-gen che arriverà in futuro.