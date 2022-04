Genshin Impact, la versione Nintendo Switch è ancora avvolta nel mistero

Genshin Impact, il gacha open world che ha fatto impazzire milioni di giocatori negli ultimi anni, deve uscire ancora su Nintendo Switch.

La console ibrida dovrà ospitare sia Genshin Impact che il titolo a cui si è ispirato di più, ovvero The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sarebbe clamoroso se il titolo di MiHoYo uscisse in contemporanea con il sequel di Breath of the Wild, che di recente è stato rinviato molto in là nel tempo.

Mentre il suo predecessore continua a vendere tantissimo. Così tanto che, a voler lanciare ipotesi azzardate, non avrebbe neanche bisogno di un sequel.

Ma tornando a Genshin Impact, che fine ha fatto la versione Nintendo Switch?

Se lo sono chiesto alcuni nella community e, come riporta DualShockers, c’è anche chi ha iniziato ad azzardare delle ipotesi malsane.

Genshin Impact è stato annunciato nel 2019, per mobile e PC, e successivamente su Nintendo Switch il 14 gennaio del 2020. Tutto questo, quindi, ben prima della sua release ufficiale che è stata il 28 settembre 2020.

Dopo due anni, non c’è ancora traccia del porting per la console ibrida di Nintendo, e qualcuno ha iniziato a fare i classici collegamenti strambi. Probabilmente preso dalla disperazione.

Il 18 aprile 2022, infatti, è iniziato a circolare un rumor in occasione della release del video di presentazione di Ayaka e Ayato. Una voce di corridoio secondo la quale la versione di Genshin Impact per Switch fosse stata cancellata.

I fan giapponesi hanno notato che in uno degli ultimi video di HoYoverse era scomparsa la dicitura relativa alla versione in questione, ovvero “uscita pianificata: Nintendo Switch”.

Tuttavia pare che questa omissione sia stato solo un’errore, e infatti il marchio registrato di Nintendo Switch appare ancora nei video.

Ma, nonostante tutto, quando esce Genshin Impact su Switch? Non lo sappiamo, ma in compenso Xenoblade Chronicles 3 uscirà addirittura in anticipo.

Mentre la versione 3.0 del titolo MiHoYo sembra essere incredibile: preparatevi ai cambiamenti più importanti di sempre.