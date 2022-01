Genshin Impact, l’update 2.4 ha rimosso una feature chiave

Il 2022 è iniziato piuttosto bene per tutti i giocatori di Genshin Impact, visto che miHoYo ha annunciato tante sorprese con l’aggiornamento 2.4 del gioco.

Il free-to-play di miHoYo, vagamente ispirato all’ormai classico The Legend of Zelda Breath of the Wild, ha infatti preparato una notevole quantità di bonus per tutti, sebbene a quanto pare una caratteristica delle versioni PlayStation sarebbe stata rimossa.

Vero anche che il nuovo evento di Genshin Impact ha regalato un nuovo costume e un personaggio gratis, quindi non c’è troppo di cui lamentarsi, nonostante tutto.

Come riportato anche da IGN US, sembra infatti che alcuni giocatori di Genshin Impact abbiano segnalato che l’Update 2.4 ha rimosso (forse per errore) il supporto al cross-save e cross-progression per il Battle Pass su PS5 e PS4.

Vale a dire che i giocatori non possono in alcun modo riscattare le ricompense sia su PC che su dispositivi mobile se il pass premium è stato acquistato tramite le edizioni del gioco disponibili per console PlayStation.

Un messaggio di errore invita infatti i giocatori a riscattare la ricompensa sulla piattaforma dove è stato effettuato l’acquisto, rendendo di fatto la transazione un bel po’ problematica.

Cross-save PlayStation players got screw by miHoYo… pic.twitter.com/jsw1lHypYc — Genshin Impact Guides (@WorldOfTeyvat) January 5, 2022

Imran Khan di Fanbyte ha fatto notare che il problema sembra legato a doppio filo a Sony e non a un qualche tipo di bug o glitch del gioco miHoYo.

Con molta probabilità, l’errore verrà sistemato con un aggiornamento previsto nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Le sorprese dell’update di Genshin Impact si sono rivelate in ogni caso davvero interessanti, grazie anche alla presenza di un nuovo scenario da esplorare, ambientato in parte sott’acqua.

Nel mentre, avete visto in ogni caso la sedia da gaming ufficiale del gioco, la quale – oltre ad essere davvero splendida – vi regala anche un bel po’ di Primogems?

Ma non solo: sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra utilissima guida su come ottenere un mucchio di Primogems senza troppa difficoltà.