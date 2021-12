Genshin Impact, l’aggiornamento 2.4 vi porterà sott’acqua: ecco la data

Come ogni piattaforma online, anche Genshin Impact continua ad aggiornarsi senza sosta, e l’aggiornamento più atteso è il 2.4 che porterà tante novità.

Il titolo, fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild anche se i fan non sono d’accordo, è stato uno dei grandi casi degli ultimi anni del mercato dei videogiochi.

L’atteso aggiornamento risponderà a tutte le richieste più frequenti dei giocatori di Genshin Impact, come promesso dallo studio di sviluppo di recente.

Ma introdurrà anche degli elementi accessori come le skin dei personaggi, e alcune le abbiamo viste grazie ad un leak con protagonista uno dei più amati.

L’aggiornamento 2.4 di Genshin Impact è davvero imminente, talmente imminente che abbiamo scoperto la data di uscita, ed è molto più vicina del previsto.

“Fleeting Colors in Flight”, questo il nome dell’aggiornamento, darà ai giocatori la possibilità di esplorare i territori sommersi di Enkanomiya, una parte di mondo confinata per centinaia di anni.

Inoltre ci saranno due nuovi personaggi giocabili, Shenhe e Yun Jin, rispettivamente da cinque e quattro stelle. Entrambi sono combattenti con armi ad asta, perfetti come supporto al team.

I quali, ovviamente, dovranno scontrarsi con i nuovi nemici delle profondità di Enkanomiya, mostri inediti che dovranno essere affrontati con strategie nuove.

L’aggiornamento 2.4 verrà lanciato il prossimo 5 gennaio, perfetto per iniziare il 2022 con il piede giusto nel mondo di Genshin Impact.

La nuova area di gioco sarà molto interessante, promette il team di sviluppo, e darà ai giocatori la possibilità di variare le proprie opzioni esplorative all’interno di questa isola gigantesca emersa dalla civiltà subacquea.

Genshin Impact continua ad andare avanti insomma, mentre il team di sviluppo ha iniziato ad espandersi anche in Occidente visto il tanto lavoro che è necessario fare.

In futuro, invece, ci sarà un altro titolo ad accompagnare l’open world fantasy, un progetto su cui miHoYo ha già iniziato a lavorare da molto tempo.

Avete visto, invece, la sedia da gaming ufficiale del gioco? Oltre ad essere bella è anche generosa, perché vi regala delle Primogems.