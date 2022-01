Genshin Impact vi regala un personaggio gratis a scelta (e un costume)

Il 2022 si preannuncia un grande anno per i fan di Genshin Impact: miHoYo ha infatti annunciato tante grandi sorprese per i fan, in arrivo con l’aggiornamento 2.4 del gioco.

Il free-to-play di miHoYo, confrontato spesso durante il periodo di lancio dai giocatori con The Legend of Zelda Breath of the Wild, sta infatti preparando molti regali che i giocatori più appassionati non vorranno certamente perdersi, tra i quali ci sarà anche la possibilità di riscattare un personaggio a nostra scelta.

Tra queste ci sarà anche un nuovo costume per Ningguang: contrariamente a quanto si pensava inizialmente, la skin per questo amato personaggio sarà disponibile in modo gratuito.

Come se tutto ciò non bastasse, miHoYo aveva già anticipato ai suoi giocatori che riceveranno 300 primogems gratis: una compensazione per il periodo di manutenzione dei server, in preparazione all’update 2.4 di Genshin Impact.

Gli sviluppatori hanno svelato che ottenere la nuova skin di Ningguang è semplicissimo: come riportato da DualShockers, basterà completare tutte le condizioni richieste per «The Moon’s Comely Brow» durante l’evento speciale «Fleeting Colors in Blight», che sarà accessibile a partire dal prossimo aggiornamento.

Inoltre, se sarete in grado di completare tutte le quattro sfide a tema, riceverete degli esclusivi talismani che potrete scambiare per poter ottenere un personaggio 4-star a vostra scelta.

— Genshin Impact (@GenshinImpact) December 31, 2021