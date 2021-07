Genshin Impact, leak svela nuovi eventi per la versione 2.1

Genshin Impact è ancora fresco del suo aggiornamento più importante, che già i fan del titolo stanno per ricevere una mole extra di contenuti davvero molto interessante.

Il gioco, che strizza l’occhio all’altrettanto celebre Zelda Breath of the Wild, non sembra infatti volersi fermare, cosa sanno fin troppo bene gli sviluppatori di miHoYo.

Del resto, il nuovo update di Genshin Impact è di fatto il più grande mai uscito, portando il free-to-play verso nuove direzioni.

Già si pensa tuttavia all’aggiornamento 2.1, il quale porterà pare anche un minigioco molto amato dai giocatori di Red Dead Redemption.

Liyue

Ora, stando alle parole del sempre affidabile leaker Penpen, in concomitanza con l’arrivo della versione 2.1 verranno aggiunti almeno non uno, bensì sei nuovi eventi speciali.

Si parte con Distant Storm, un evento incentrato su una boss fight contro il nuovo nemico chiamato Electro Oceanid, mentre a seguire troviamo Light Caresses the Moon, un evento di cucina incentrato su Xiangling e Keqing.

Successivamente sarà il turno di Hyakunin Ikki, con molta probabilità una versione a Inazuma di Contending Tides, in cui dovremo affrontare ondate di nemici seguendo specifiche condizioni.

E poi il turno di Lunar Realm, un evento incentrato sulla nuova meccanica di pesca, cui seguirà poi Mendacious Waves, nuovo evento speciale contro il nuovo boss Hydro Cube.

Chiude il quadro Spectral Secrets, a quanto sembra impostato come una vera e propria caccia al tesoro.

Ovviamente, attendiamo comunicazione ufficiale da parte del team di sviluppo, il quale magari ci fornirà le date di rilascio dei primi eventi speciali sopra citati.

Chissà se ciò servirà a far aumentare ulteriormemte il successo del free-to-play, come vi abbiamo già ampiamente spiegato anche nello speciale a cura del nostro Valentino.

Ricordiamo in ogni caso che il titolo di myHoYo ha appena dato il benveuto ad Aloy da Horizon Zero Dawn.

A questo indirizzo trovate anche le nostre guide complete per iniziare a giocare senza troppi grattacapi.