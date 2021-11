Genshin Impact, leak svela l’arrivo di un nuovo tipo di armi

Genshin Impact continua ad aggiornarsi, e il mondo di gioco continua a riempirsi di contenuti ed attività interessanti.

Il titolo di MiHoYo è ormai un successo assodato, che ha generato ovviamente tantissimi gadget e merchandise di riferimento.

Con buona pace di tutti i detrattori, e di tutti i dubbi legittimi che possano venire in merito e ciò che significa per il mercato.

E mentre vi parliamo dell’aggiornamento 2.3, è già uscito un leak che riporta addirittura i possibili dettagli dell’aggiornamento 2.4.

Oggi parliamo di un nuovo leak di Genshin Impact, dal quale emerge l’arrivo di un nuovo tipo di arma all’interno del gioco.

La fonte è riportata da Game Rant, che specifica i dettagli di questa informazione relativa al prossimo aggiornamento del titolo di MiHoYo.

Come sapete ogni aggiornamento introduce un bel numero di novità nel mondo di Genshin Impact, e il prossimo potrebbe impattare addirittura sul sistema di combattimento.

Al momento ci sono cinque tipi di armi all’interno di Genshin Impact, ed il leak in questione mostra un probabile sesto tipo di arma.

There's a new weapon type in the works, this would be a mixed close combat and ranged weapon type.

Release date for this is unknown

— UBatcha (@Ubatcha1) November 22, 2021