Genshin Impact, MiHoYo ha incassato i soldi e si espanderà in Canada

Genshin Impact è un successo, e su questo ormai è difficile obiettare visto quanto sia sta apprezzato il titolo MiHoYo.

Accostato da sempre a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con cui non condivide ovviamente nulla, l‘open world fantasy ha sbancato senza sé e senza ma.

Un successo talmente forte da spingere MiHoYo ad iniziare a spron battuto il lavoro sul prossimo titolo, che sarà molto diverso da Genshin Impact.

E grazie alla notorietà ricevuta dal gioco, una delle ultime sfide riguarda addirittura Elon Musk, per un motivo non troppo chiaro che ha anche scatenato polemiche.

Sapevamo già che MiHoYo, lo studio responsabile di Genshin Impact, si sta espandendo e sta producendo altri titoli per il futuro, ma le nuove informazioni rivelano l’entità della suddetta espansione.

Come riporta GameIndustry, l’azienda sta addirittura creando altri studi di sviluppo in giro per il mondo, al di fuori della madrepatria.

MiHoYo, che ricordiamo è uno studio di sviluppo cinese, ha creato un nuovo studio di sviluppo con base a Montreal, in Canada.

Si tratta della prima filiale al di fuori della Cina, e l’obiettivo è quello di arrivare ad oltre 100 dipendenti nei primi due anni. Questo team si occuperà di sviluppare la nuova IP dello studio.

Il titolo, stando alle prime informazioni, sarà un tripla-A, precisamente un action adventure con elementi da shooter in un open world.

Un po’ dei soldi incassati, e ora investiti nei nuovi studi, tornerà anche agli utenti a quanto pare, che saranno pagati per le loro creazioni a tema Genshin Impact.

Il titolo è semplicemente inarrestabile, soprattutto su mobile continua a generare incassi esorbitanti che superano anche le più grandi produzioni.

Nel frattempo, nell’ultimo aggiornamento sono arrivati tanti contenuti, alcuni dei quali legati in qualche modo a Pokémon.