Genshin Impact, le vendite dei nuovi personaggi hanno infranto ogni record

Genshin Impact è un successo e lo scopriamo ogni volta che arrivano nuovi personaggi, anche se gli ultimi hanno infranto i record dei record.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) continua ad incassare tantissimo.

Un titolo che offrirà sempre più opzioni di gioco differenti, tra cui anche una modalità ispirata addirittura ad Heartstone.

E mentre Genshin Impact 3.3 potrebbe segnare il ritorno di due personaggi molto amati del passato, gli ultimi hanno fatto registrare dei record.

Come riporta PCGamesN, i banner di Yoimiya e Nahida hanno fatto registrare delle vendite record.

I banner per i due personaggi hanno registrato le vendite più alte del primo giorno da quando Genshin Impact esiste.

Nahida e Yoimiya sono stati presentati fin da subito come personaggi interessanti, ovviamente, e per questo la community si è subito dimostrata interessata.

Battendo anche Raiden Shogun, la regina delle vendite dei banner finora, i due personaggi hanno prodotto circa $34.017.290 di vendite, superando i $33.560.259 di Raiden Shogun e Kokomi.

I dati provengono da GenshinLab, un sito web che raccoglie dati sulle vendite dall’App Store cinese per darci uno sguardo a una porzione specifica, ma ampia, della base di giocatori di HoYoverse.

Chissà cosa succederà quando arriveranno i prossimi personaggi, e se venderanno così tanto. Se non altro possiamo pianificare la loro uscita, visto che un leak ha svelato i prossimi mesi di contenuti.

Nel frattempo Xbox sta cercando il suo Genshin Impact esclusivo, nella speranza di riuscire a generare così tante vendite anche sulle proprie piattaforme.