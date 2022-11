Genshin Impact 3.3 svela il ritorno di due personaggi molto amati

Poteva mancare la nuova settimana con i nuovi leak di Genshin Impact 3.3? Ovviamente no, ma almeno i fan di due personaggi saranno contenti.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) si lascia sfuggire il ritorno di alcuni eroi.

A non molto tempo da un altro, gigantesco leak, che aveva lasciato trapelare i prossimi 9 mesi di contenuti all’interno del gioco.

E, ancora prima, un errore del gioco aveva reso disponibile anche un pezzo di mappa mai vista fino a quel momento.

Chi saranno, quindi, i due personaggi a fare il loro ritorno glorioso nel prossimo Genshin Impact 3.3?

Come riporta PCGamesN pare proprio che i fan di Raiden Shogun e Itto potranno gioire perché… beh saranno Raiden Shogun e Itto a tornare.

Un nuovo leak del gioco ha elencato le riproposizioni che HoYoverse prevede di inserire all’interno del suo titolo, con l’aggiornamento alla versione 3.3.

Raiden Shogun e Arataki Itto sono, in particolare la prima, due tra i personaggi più amati dalla community che potranno finalmente rivestire i loro panni.

Tra gli altri nomi della lista (questa lista) ci sono dei personaggi di Anemo che sono già stati rivelati ufficialmente: Wanderer, Scaramouche e Faruzan.

I leaker sembrano sicuri nel dichiarare che Wanderer, Itto e Faruzan arriveranno nella prima metà dell’aggiornamento di Genshin Impact 3.3, mentre Raiden Shogun sarà disponibile nella seconda metà con un personaggio attualmente sconosciuto.

E i giocatori potranno godersi questi eroi anche in italiano, perché il gacha dei record è stato finalmente localizzato nella nostra lingua.

Un gioco dei record talmente alti che, a quanto pare, Xbox sta cercando di ottenere il “suo” Genshin Impact in esclusiva, stando a delle ultime dichiarazioni.