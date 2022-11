Genshin Impact come Heartstone: un video svela la nuova modalità dell’update 3.3

La versione 3.3 di Genshin Impact introdurrà alcune delle novità più attese dai fan free-to-play, inclusa anche una nuova feature completamente unica che proporrà uno stile di gameplay completamente differente, per gli amanti dei giochi di carte collezionabili.

Il titolo gratuito sviluppato da HoYoverse si sta infatti preparando a lanciare una nuova modalità TCG, in maniera simile a quanto fatto da Heartstone o, restando in termini di modalità aggiuntive in giochi di ruolo, a quanto fatto dall’apprezzatissimo Gwent in The Witcher 3 (trovate l’edizione GOTY su Amazon).

Sappiamo già che la versione 3.3 introdurrà finalmente la lingua italiana, oltre al ritorno di due dei personaggi più amati, ma gli sviluppatori avevano anche svelato una misteriosa modalità chiamata Genius Invokation, senza però svelare molti ulteriori dettagli sul suo funzionamento.

Come riportato da Game Rant, un nuovo video leak ci ha però mostrato in anticipo il suo funzionamento, mostrando a tutti gli effetti come si può giocare con la nuova modalità ispirata ai più popolari trading card game al mondo.

Stando a quanto svelato nella clip video trapelata in rete, ogni mazzo sarà composto da 30 carte, suddivise in 3 personaggi e 27 altre varianti come artefatti, eventi, equipaggiamenti e supporti.

Non appena inizierà la partita, i giocatori dovranno scegliere quale personaggio attaccherà e subirà danni, anche se potrà essere modificato in qualunque momento durante l’incontro, tirando poi un Dado Elementale per scoprire a quale elemento appartiene il nostro eroe.

Ogni eroe potrà utilizzare poi Elemental Skill ed Elemental Burst, grazie ai già citati Dadi Elementali, per infliggere danni agli avversari: un turno finirà soltanto quando sarà il giocatore a dichiararlo o quando avremo esaurito tutte le azioni possibili con lo stesso dado.

La clip gameplay sembra essere trapelata dalla versione beta e, di conseguenza, la modalità stessa potrebbe essere implementata diversamente quando arriverà l’aggiornamento 3.3 completo: per questo motivo, vi invitiamo a prendere il leak con le dovute precauzioni.

In ogni caso, appare evidente la volontà di HoYoverse di voler continuare a proporre novità originali per intrattenere i propri utenti: vedremo se questo nuovo Trading Card Game riuscirà a riscuotere i giusti consensi.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori novità interessanti: stando agli ultimi report, Genshin Impact avrebbe subito un clamoroso leak che svelerebbe in anticipo i prossimi 9 mesi di contenuti aggiuntivi.