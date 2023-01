Genshin Impact, l’aggiornamento 3.4 è disponibile da oggi: ecco tutte le novità

L’attesissimo aggiornamento 3.4 di Genshin Impact è ufficialmente disponibile a partire da oggi: HoYoverse ha infatti già pubblicato il changelog ufficiale in lingua italiana per comunicare tutte le novità in arrivo.

Genshin Impact ha ormai conquistato il pubblico di tutto il mondo (trovate tanti gadget a tema su Amazon) si aggiornerà dunque in occasione dell’evento «Campane a vento della notte splendente» e regalerà ai fan ben 600 Primogems gratuite.

Proprio a partire da oggi si concluderà ufficialmente l’evento che permetteva di ricevere ulteriori Primogems gratuite, mentre le nuove valute del gioco saranno regalate dagli sviluppatori come compensazione per la manutenzione in corso e la risoluzione di alcuni bug.

La manutenzione di Genshin Impact è stata infatti avviata alle ore 6.00 di oggi e durerà per circa altre 5 ore: se non ci saranno ulteriori ritardi, sarà dunque possibile scoprire la nuova versione già a partire dalle ore 11.00 locali.

Dopo averci già svelato in anticipo alcuni dei cambiamenti più importanti, HoYoverse ha pubblicato il changelog ufficiale sul proprio sito ufficiale: di seguito vi riporteremo integralmente tutte le novità implementate con la nuova versione.

Genshin Impact 3.4: tutte le novità dell’aggiornamento

I. Nuova area

Nuova area disponibile: Deserto di Hadramaveth

◇ Il deserto si estende all’orizzonte. La leggenda narra che, tra gli infiniti anfratti a forma di scimitarra che attraversano le sue dune, giaccia una antica città perduta nelle cui rovine si stia rifugiando una tribù errante

Forse le incessanti tempeste di sabbia che erodono ogni segno del passato nascondono una storia che attende di essere svelata…

◇ Nuova area: il Deserto di Hadramaveth sarà disponibile a Sumeru nella versione 3.4.

Nuovi incarichi giornalieri disponibili nel Deserto di Hadramaveth. Insieme alla nuova area sono stati aggiunti nuovi spot di pesca e Voltacristalli radiosi.

II. Nuovi personaggi

Alhaitham “Insegnamento austero” (Dendro) 5★

◇ Visione: Dendro

◇ Arma: Spada

◇ L’attuale scriba dell’Akademiya di Sumeru, dotato d’intelligenza e talento fuori dal comune. Vive libero… dagli occhi inquisitori della gente comune, perlomeno.

◆ Abilità elementale: Universalità: Elaborazione della forma

◆ Quando usa la sua abilità elementale Universalità: Elaborazione della forma, Alhaitham si lancia in avanti e con la pressione prolungata dell’abilità è possibile entrare nella modalità di mira e regolare la direzione dell’assalto. Alla fine dell’assalto, infligge DAN da Dendro agli avversari vicini e provoca la formazione di uno Specchio cesellaluce. Quando Alhaitham è in possesso di Specchi cesellaluce, i DAN dei suoi attacchi normali, caricati e in picchiata vengono convertiti in DAN da Dendro. Quest’effetto non può essere annullato. Quando gli attacchi dei suddetti tipi colpiscono gli avversari, gli Specchi cesellaluce scatenano un Attacco proiettante che infligge DAN da Dendro ad area a seconda del numero di Specchi sul campo. Gli Specchi cesellaluce spariscono uno dopo l’altro col tempo, e scompaiono all’istante se Alhaitham abbandona il campo.

◆ Tripudio elementale: Campo specifico: Catene fenomeniche

◆ Quando usa il Tripudio elementale Campo specifico: Catene fenomeniche, infligge molteplici iterazioni di DAN da Dendro ad area. Se sono presenti degli Specchi cesellaluce quando viene scatenata quest’abilità, tutti gli Specchi vengono consumati aumentando il numero di iterazioni di DAN inflitte. 2 s dopo l’utilizzo di questa abilità, se sono stati consumati 0/1/2/3 Specchi, Alhaitham ne genera rispettivamente altri 3/2/1/0.

Yaoyao “Grazia germogliante” (Dendro) 4★

◇ Visione: Dendro

◇ Arma: Lancia

◇ La più giovane discepola di Raminga dei sentieri. Una “piccola adulta” gentile e premurosa.

◆ Abilità elementale: Ravanelli a grappolo

◆ Quando usa l’abilità elementale Ravanelli a grappolo, Yaoyao lancia uno Yuegui: Modalità di lancio. Questo scaglia dei Ravanelli di giada bianca che esplodono a contatto con avversari o personaggi, infliggendo DAN da Dendro agli avversari in una determinata area d’effetto, e guarendo i personaggi in base ai PS max di Yaoyao. Se un ravanello non colpisce avversari o personaggi, rimane fermo sul posto ed esplode a contatto con gli uni o con gli altri, oppure quando la sua durata si esaurisce.

◆ Tripudio elementale: Cascata di giada lunare

◆ Quando usa il suo Tripudio elementale Cascata di giada lunare, Yaoyao entra nello stato di Eredità adeptica ed evoca periodicamente degli Yuegui: Modalità di salto fino a raggiungere il limite massimo. Le esplosioni dei Ravanelli di giada bianca lanciati dagli Yuegui: Modalità di salto guariscono tutti i membri del gruppo vicini, e i DAN da Dendro che essi infliggono vengono considerati come DAN da Tripudio elementale. Lo stato di Eredità adeptica aumenta la VEL di movimento e la RES a Dendro di Yaoyao. Lo stato di Eredità adeptica termina se Yaoyao esce dal campo, e tutti gli Yuegui: Modalità di salto rimanenti spariscono una volta terminato lo stato.

III. Nuovi domini

Dominio: Fano di Panjvahe

◇ Il valore delle oasi giace nell’avviluppante abbraccio del deserto, e coloro che vi abitano ne sono ben consci. Per questo gli avi di Gurabad edificarono un eremo per il Signore del deserto. Dopo aver attraversato un passato e un presente avvolti dalle tempeste di sabbia, questo eremo costituisce ora un luogo d’asilo per centinaia di abitanti del deserto, tra cui figurano anche un certo numero di banditi…

Dominio: Città dei defunti

◇ Gli antichi signori di Gurabad consideravano la morte come l’unica via per raggiungere la destinazione sacra del deserto. Per impedire che gli indegni contaminassero questo pellegrinaggio, seppellirono le loro tombe senza nome nelle profondità del sottosuolo… Ma ora questo luogo non è nient’altro che un paradiso per Unut e Miconoidi.

◇ Criteri di sblocco:

• Grado avventura pari o superiore a 32 e completamento di determinati criteri

◆ Completate il dominio per ottenere Primogemme, Sigilli di Dendro e altre ricompense.

IV. Nuovo equipaggiamento

Nuova arma

Lume del Taglio frondoso (Spada) 5★

Il tasso di CRIT aumenta di un 4%. Quando gli attacchi normali infliggono DAN elementali, si ottiene l’effetto Taglio frondoso che aumenta i DAN inflitti dagli attacchi normali e dalle abilità elementali di un 120%. Questo effetto svanisce dopo aver inflitto DAN per 28 volte oppure dopo 12 s. È possibile ottenere Taglio frondoso una volta ogni 12 s.

◆ Durante il desiderio evento Incarnazione divina, il tasso d’ottenimento dell’arma da 5★ esclusiva dell’evento Lume del Taglio frondoso (Spada) sarà molto più alto!

V. Nuovi completi

Kamisato Ayaka: “Missiva primaverile”

◇ Il completo di viaggio di Ayaka. Il suo design si basa sugli abiti di Fontaine raffigurati nelle illustrazioni delle light novel, e sembra rispecchiare lo stile di vita delle gentildonne di quella nazione.

◆ Dopo l’aggiornamento alla versione 3.4 e fino al 2023/02/27 03:59:59, il completo di Kamisato Ayaka “Missiva primaverile” sarà disponibile andando su Negozio > Completi personaggio con uno sconto limitato. Il prezzo del completo dopo lo sconto è di 1350 Cristalli della genesi. Al termine dello sconto, il prezzo sarà di nuovo di 1.680 Cristalli della genesi. Potete acquistare questo completo una sola volta.

◇ Criteri di sblocco:

• Grado avventura pari o superiore a 28 e completamento di determinati criteri

◆ Completate il dominio per ottenere Primogemme, Sigilli di Dendro e altre ricompense.

Lisa: “Un nomignolo all’ombra”

◇ Un completo commissionato da Lisa quando è tornata in visita a Sumeru. Un equilibrio perfetto tra praticità ed eleganza, il completo assomiglia alla vecchia uniforme di Lisa ai tempi dell’Akademiya.

◆ Nella versione 3.4 potrete ottenere gratuitamente il completo di Lisa “Un nomignolo all’ombra” partecipando all’evento a tempo limitato Seconda fioritura.

◆ Dopo la fine della versione 3.4, potrete acquistare il completo andando su Negozio > Completi personaggio.

VI. Nuova storia principale

1. Nuova missione storia

Missione storia di Alhaitham Capitolo del Vultur Volans: Atto I – Le illusioni della folla

Disponibile a partire dell’aggiornamento alla versione 3.4 senza alcun limite di tempo

◆ Criteri di sblocco

• Grado avventura pari o superiore a 40

• Completate la missione dell’Archon Capitolo III: Atto V – L’Akasha batte, la fiamma del kalpa sorge

2. Nuove missioni avventura

◆ Nuove missioni avventura: Il lamento di Bilqis, I suoi nemici infuriano come acque impetuose, Tadhla il Falco, Apocalisse perduta, Rallegratevi con me, perché ho trovato ciò che avevo perduto, ecc.

* La missione avventura I suoi nemici infuriano come acque impetuose sarà disponibile dal 2023/02/06 04:00:00 dopo aver completato determinati requisiti.

VII. Nuovi nemici

Unut del Setekh

◇ Un predatore senza occhi che si annida tra le profondità del deserto e scova le sue prede grazie ai suoni e alle vibrazioni.

Può usare il potere di Anemo entro certi limiti, il che gli consente di abbandonare il campo di battaglia assumendo uno stato di fluttuazione. Mentre fluttua può scagliare dei Proiettili Azzanavento. Attaccando con elementi in grado di reagire con Anemo è possibile distruggere i Proiettili Azzannavento e ridurre la RES all’elemento corrispondente dell’Unut del Setekh per un certo periodo di tempo. Se distruggete 2 Proiettili Azzannavento in successione, lo stato di fluttuazione dell’Unut del Setekh viene annullato.

Situato nel Deserto di Hadramaveth

Avvoltoio rosso delle ossa sacre, Scorpione delle ossa sacre e Serpente volante delle ossa sacre

◇ Forme di vita che si sono contorte e deformate mangiando un essere superiore.

Nel corso del combattimento assumono la possente forma fagocitica. Alcuni dei loro attacchi rilasciano Blocchi di energia fagocitica. Usate l’attacco elementale corrispondente per distruggere i blocchi e assorbire il potere che racchiudono, poi sprigionatelo attaccando le Bestie consacrate per infliggere notevoli DAN e paralizzare temporaneamente le creature.

Eremita maestra del folklore infuocato ed Eremita danzatrice di spade dell’Anello floreale

◇ Guerrieri di corpi mercenari scarsamente organizzati provenienti dal deserto.

Scatenano lo spirito nefasto racchiuso nelle loro armi dopo aver subito una certa quantità di DAN per entrare in una Forma infusa. Sconfiggete questi spiriti per far sì che entrino in uno stato di indebolimento per un certo periodo di tempo.

VIII. Altri contenuti

Nuove ricette:

○ Taverna di Lambad di Sumeru: stufato di carne Sabz e polpette di carne aromatizzate

○ Specialità di Alhaitham: Circostanza ideale

○ Specialità di Yaoyao: Piatto comune di Qingce

Aggiunta una nuova categoria di obiettivi di Sumeru, il deserto dorato: Serie II, nuovi obiettivi aggiunti alla categoria Meraviglie del mondo.

Nuovi stili per la carta giocatore:

“Alhaitham: Illuminazione”: ricompensa per aver raggiunto il liv. amicizia 10 con Alhaitham.

“Yaoyao: Yuegui”: ricompensa per aver raggiunto il liv. amicizia 10 con Yaoyao.

“Celebrazione: Nuvole lenticolari”: ricompensa dell’evento.

“Appunti di viaggio: Rima”: ricompensa del Pass battaglia.

Obiettivo: Tempesta di sabbia: ricompensa per aver completato tutti gli obiettivi di Sumeru, il deserto dorato: Serie II.

Aggiunti nuovi consigli durante le schermate di caricamento.

Nuovo animale: Serpente volante

Aggiunte nuove emoji nella chat: dipinti di Paimon 15ª-20ª serie.

Aggiornamento della modalità di gioco “Invokazione del genio”:

Aggiunta la funzione Cronologia incontro, che permette di rivedere le azioni dei turni precedenti.

Aggiunte le nuove carte personaggio di Klee e Beidou e le rispettive carte talento.

Aggiunti livelli alle partite su invito e nuovi ospiti alle sfide dell’ospite nella lista giocatori.

Aggiunti Portali e domini in luoghi all’interno sulla mappa.

Tubo di lancio, fuochi d’artificio e altri nuovi gadget in vendita dal PNG Nonna Shan al Porto di Liyue.

Aggiunti Scorpione delle ossa sacre e scorpione nell’area Testa del serpente sull’Isola di Yashiori.

Albero dei sogni, Vanarana: aumento livello massimo dell’Albero dei sogni a 40.

Abisso a spirale

Modificata l’anomalia geomantica del piano 11:

• Tutti i personaggi del gruppo ottengono un bonus DAN da Anemo di un 75%.

Aggiornamento dei nemici del piano 11.

Aggiornamento dei nemici del piano 12.

A partire dal primo aggiornamento delle fasi lunari durante la versione 3.4, le tre fasi della Benedizione lunare dell’Abisso saranno le seguenti:

Fase 1:

Luna lacerante

Le RES a Dendro e a Electro degli avversari affetti da Vivificazione si riducono di un 30%. Quest’effetto viene rimosso 2 s dopo che lo stato di Vivificazione si esaurisce.

Fase 2:

Luna verdeggiante

Quando un personaggio infligge DAN da Dendro agli avversari usando attacchi normali, caricati e in picchiata, o abilità elementale e Tripudio elementale, il personaggio ottiene un accumulo di Vigore viride: i DAN inflitti aumentano di un 8% per 6 s. Quest’effetto può attivarsi una volta ogni 0,1 s. Massimo 6 accumuli. Ciascun accumulo viene contato in modo indipendente.

Fase 3:

Luna lussureggiante

Quando un personaggio innesca Propagazione o Accentuazione su un avversario, si genera un’onda d’urto nel punto dove si trovano gli avversari che infligge DAN puri. Si può produrre un’onda d’urto in questo modo ogni 3 s.

Se siete arrivati fino a qui senza scorrere velocemente in basso e leggendo ogni singola riga, avrete notato che la versione 3.4 di Genshin Impact presenta tantissime novità da tenere d’occhio per i fan.

HoYoverse ha inoltre annunciato di aver implementato numerose modifiche e bugfix, che sono anche uno dei motivi per cui la community riceverà nuove Primogems gratuite: se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli, vi lasciamo al changelog ufficiale che potete trovare al seguente indirizzo.

Ricordiamo che recentemente Genshin Impact si è aggiornato per includere anche la lingua italiana: se siete curiosi di scoprire se può avere senso giocarci a partire da oggi, magari proprio in occasione di questo nuovo corposo aggiornamento, abbiamo provato a rispondere a questa domanda in un nostro speciale dedicato.