Genshin Impact vi regala Primogem gratis, ma ad una sola condizione

La promessa di Primogem gratis è sempre ghiotta ovviamente, ma se siete veri fan di Genshin Impact, e della sua musica, le potrete ottenere davvero.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) ha bisogno che dimostriate tutta l’esperienza che avete accumulato finora.

Ma prima che arrivi il prossimo aggiornamento, datato 18 gennaio, in cui Genshin Impact accoglierà tantissime novità.

Per avere le Primogem gratis dovrete affrontare una prova e, forse, vi farà comodo il fatto che il titolo gacha open world è finalmente diventato italiano.

Come riporta PC GamesN, per ottenere le Primogem gratis dovrete dimostrare di conoscere la colonna sonora di Genshin Impact, e di conoscerla bene.

Il nuovo evento Starlight Expedition di Genshin Impact, darà una piccola ricompensa ai giocatori che risponderanno correttamente ad un quiz sui temi musicali dei personaggi.

HoYoverse ha recentemente pubblicato The Stellar Moments Vol. 3, un album con 26 tracce, e averlo ascoltato molte volte e con molta attenzione vi darà senz’altro una mano per vincere la sfida.

L’evento è iniziato ora e durerà fino al 18 gennaio, quando il nuovo update verrà inserito nel gioco, e per partecipare non dovrete far altro che collegarvi alla pagina ufficiale dell’evento.

Dovrete ascoltare le OST di cinque personaggi diversi, e dovrete indovinare a quale personaggio appartengono, molto semplicemente. Un breve quis di qualche minuto che potrebbe darvi però un bel regalo.

Le Primogem gratis fanno sempre comodo, soprattutto quando le possibilità per ottenerle sono fattibili in quanto si tratta di dimostrare la propria passione per un videogioco.

Il tutto in attesa che il gacha open world possa diventare veramente next-gen. Una possibilità che abbiamo potuto sbirciare grazie ai soliti fan smanettoni.

Ed anche in un buon momento perché, nonostante la complessità del gioco, forse anche oggi ha senso iniziare Genshin Impact, come vi abbiamo spiegato di recente.