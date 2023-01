Genshin Impact, nuovo grande update il 18 gennaio: scopriamo tutte le novità

È sempre tempo di nuovi aggiornamento per Genshin Impact, il popolarissimo videogioco firmato da HoyoVerse, che è anche riuscito a conquistare il premio di Miglior gioco dell’anno votato dal pubblico ai The Game Awards del 2022 – proprio in virtù del supporto dato dagli sviluppatori alla loro opera più famosa.

E, proprio oggi, il team ha confermato l’arrivo di un ulteriore update, che porterà Genshin Impact alla versione 3.4. L’aggiornamento, che è in realtà molto vicino, introdurrà diverse novità e sarà disponibile a partire dal 18 gennaio prossimo.

Tra le novità più in vista, HoYoVerse sottolinea l’arrivo di «un’area desertica tutta nuova a Sumeru», oltre al fatto che i personaggi di Alhaitham e di Yaoyao diventeranno giocabili.

Le novità sono state presentate prima di tutto con un trailer, che potete vedere direttamente in embed qui sotto.

Tra queste, gli autori sottolineano:

Nuovi eventi stagionali nel gioco, che includono un festival musicale e la tradizionale performance di Liyue per celebrare il nuovo anno di Teyvat;

La nuova area Deserto di Hadramaveth , che porta nuove avventure in mezzo alle tempeste di sabbia;

, che porta nuove avventure in mezzo alle tempeste di sabbia; Arriva Alhaitham , spadaccino Dendro da 5 stelle;

, spadaccino Dendro da 5 stelle; Arriva Yaoyao , lanciere Dendro da 4 stelle;

, lanciere Dendro da 4 stelle; Nuova modalità a tempo limitato per il mini-gioco di carte;

Nuove ricompense free-to-claim, tra cui nuovi outfit e 13 Intertwined Fates;

Nuovo outfit disponibile con sconto speciale per Kamisato Ayaka.

Proprio di recente, Salvatore Pilò vi ha raccontato il suo riavvicinamento a Genshin Impact dopo il lancio del nuovo mini-gioco, interrogandosi su come sia approcciarsi oggi a un gioco persistente che prosegue a spron battuto ad aggiornarsi e ampliarsi, da ormai diversi anni.

Anche il nostro Silvio Mazzitelli vi ha parlato di Genshin Impact subito dopo l’arrivo della traduzione in italiano, avendo intervistato gli sviluppatori per analizzare dal loro punto di vista cosa rappresenti la localizzazione del progetto anche nella nostra lingua – una mossa che ha reso Teyvat molto più accessibile, anche a chi non mastica l’inglese.

Potete approfondire la conoscenza con il gioco sia consultando le nostre guide che dando un’occhiata alla recensione che vi proponemmo fin dal momento del lancio.

Genshin Impact è disponibile gratis su PC, PS4, PS5 e piattaforme mobile.