Secretlab: acquista ora la nuova sedia gaming dedicata a Monster Hunter

Secretlab, azienda che produce alcune tra le migliori sedie da gaming sul mercato, ha recentemente annunciato un nuovo modello dedicato alla popolare serie Monster Hunter, realizzata in collaborazione con Capcom. I fan del popolare action RPG potranno finalmente avere la loro sedia gaming personalizzata con loghi e nome del loro videogioco preferito.

Anche in questo caso, la nuova collezione di Secretlab dedicata a Monster Hunter offre tutte le caratteristiche della linea Titan EVO 2022, comprendendo una seduta ridisegnata, supporto lombare a quattro vie e diversi miglioramenti per la quality of life. Inoltre, per adattarsi al meglio alle vostre caratteristiche anatomiche, sono disponibili diverse misure: S (small), ideale per persone alte da 150 ai 169 cm e con un peso inferiore ai 90 Kg; R (regular), per utenti alti da 170 a 189 cm con un peso inferiore ai 100 Kg; e infine XL, per persone alte da 181 a 205 cm e con un peso fino a 180 Kg.

» Clicca qui per acquistare la nuova sedia gaming SecretLab dedicata a Monster Hunter «

Le Secretlab TITAN Evo 2022 dedicate a Monster Hunter sono anche disponibili in diversi materiali: similpelle ibrida Secretlab NEO, dodici volte più durevole dell’abituale PU e particolarmente luminosa per un look più ricercato ed elegante; tessuto SoftWeave Plus Secretlab, per una maggiore traspirazione; e pelle Napa.

Potete trovare tutti gli ulteriori dettagli e i video che mostrano la sedia in azione direttamente sul sito ufficiale. I prezzi partono da 449€ per la versione Small con similpelle ibrida Secretlab NEO, fino a 899€ per la versione XL in pelle NAPA.

