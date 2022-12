Genshin Impact in Unreal Engine 5 è un concept che deve essere realtà

Genshin Impact è un successo e lo scopriamo ogni volta che viene annunciata una novità di qualche tipo, vista la risonanza che hanno in ogni occasione.



Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) continua ad essere infatti amatissimo dalla community.

Tanto che per molti è stato addirittura il vero gioco dell’anno del 2022, con buona pace di God of War Ragnarok ed Elden Ring.

La corsa di Genshin Impact non sembra quindi volersi arrestare per nessun motivo, anche perché gli ultimi personaggi messi in vendita hanno infranto anche dei record.

E come sarebbe Genshin Impact se fosse un videogioco di ultima generazione in Unreal Engine 5? Qualcuno ha voluto rispondere a questa domanda che forse non era mai stat posta, realmente.

Grazie ad un concept video possiamo vedere come sarebbe il gacha open world se fosse realizzato con l’ultimissima versione del famoso engine.

Ad opera di “Steam Cat Marterio” che ha pubblicato il video che potete trovare qui sotto:

Il bitrate purtroppo non è elevatissimo, ma ci sono dei dettagli evidenti anche senza la pulizia totale degli elementi a schermo.

Unreal Engine 5 infatti consente a Genshin Impact di beneficiare di effetti visivi e illuminazione leggermente migliorati. Così per quanto riguarda la field of view e, in generale, la quantità di dettagli che vengono mostrati dal panorama.

Considerato che lo sviluppo del titolo è iniziato nel 2017 utilizzando Unity Engine, questo è senz’altro un passo in avanti notevole, se e quando verrà completato effettivamente.

Per i nostalgici, invece, c’è chi ha iniziato un lavoro altrettanto sorprendente ma per motivi diversi: un demake in 2D di Genshin Impact.

Intanto il titolo di MiHoYo è stato così di successo da spingere l’azienda ad investire nella localizzazione in varie lingue. Tra cui l’italiano, con un lavoro di cui abbiamo parlato di recente in un nostro articolo.