Anche Genshin Impact ha il suo demake in 2D, adesso

Genshin Impact è un successo e lo scopriamo ogni volta che viene annunciata una novità di qualche tipo, vista la risonanza che hanno in ogni occasione.



Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) continua ad essere infatti al centro dell’attenzione.

Talmente tanto che il Game of the Year dei giocatori ai The Game Awards 2022 non è Elden Ring, ma proprio il gacha open world.

In questi anni il successo di Genshin Impact è stato così elevato da spingere gli sviluppatori ad investire nelle localizzazioni, tra cui anche quella italiana.ù

E quando il successo è così elevato e diffuso solitamente arriva anche il tributo dei fan, che spesso si manifesta nella forma dei demake 2D.

Immaginare, sostanzialmente, come sarebbe un videogioco moderno se fosse uscito su una console di qualche generazione fa.

È successo con Mass Effect che è diventato uno strategico a turni per GBA simile ad Advance Wars, ma anche con Elden Ring che è diventato un ottimo soulslike per Game Boy.

Un Redditor di nome Colilite ha deciso di immaginare Genshin Impact come se fosse un videogioco per Game Boy Advance.

L’artista si era già esibito in un clamoroso lavoro in pixel art per il gioco (lo trovate qui), e ora ha fatto il salto creando l’animazione di avvio di un gioco:

In questa clip di 56 secondi vediamo la tradizionali animazione di avvio per un gioco GBA, tranne per il fatto che tutto è a tema Genshin Impact.

Anche l’iconico testo di apertura del Game Boy è stato sostituito con le parole “Irminsul Online”, che è un riferimento alla serie di missioni dell’Arconte di Sumeru.

Un tributo davvero pazzesco che, speriamo, possa essere ampliato come è accaduto per tanti altri giochi perché se lo merita.

I demake sono sempre affascinanti infatti, come quello fatto per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che lo reimmagina come se fosse un gioco per Nintendo 64.

Lavori ancora più impressionanti quando prendono in oggetto videogiochi molto potenti dal punto di vista tecnico, come The Last of Us.