Genshin Impact, il prossimo update fa un enorme regalo gratis

Genshin Impact è diventato col passare dei mesi un piccolo, grande fenomeno di massa, tanto da ricevere contenuti con una regolarità impressionante.

Il gioco, che strizza l’occhio a titoli come Zelda Breath of the Wild, è sicuramente la punta di diamante dello sviluppatore miHoYo.

Del resto, proprio ora ha preso il via l’evento speciale per festeggiare il primo anniversario, visto che il 28 settembre del 2020 il gioco veniva pubblicato su console, PC e mobile.

Senza contare che dal 13 ottobre prossimo in Genshin Impact arriverà anche Aloy, protagonista della saga di videogiochi PlayStation Horizon.

Da poco i server di Genshin Impact sono andati offline a causa della manutenzione programmata in vista del rilascio dell’update 2.2.

Per festeggiare l’evento è in arrivo un ricco – anzi, ricchissimo – bonus di Primogem gratis per tutti i giocatori.

Tutti i giocatori che hanno raggiunto un Adventure Rank 5 riceveranno infatti 300 Primogem gratuiti, 60 per ogni ora di manutenzione prevista.

Questo omaggio potrà essere riscattato dalla posta di Paimon entro e non oltre i prossimi 30 giorni, quindi il nostro consiglio è di affrettarvi a riscattarli.

Il gioco di miHoYo, arrivato ormai da più di un anno, secondo le stime ha messo insieme 2 miliardi di dollari di entrate.

Di recente i fan si erano lamentati di altri due personaggi appena arrivati, e sembra che le lamentele non finiscano affatto qua.

L’ultimo aggiornamento del gioco è stato un’altra sorpresa, perché è riuscito a far raggiungere al titolo un traguardo impensabile.