Genshin Impact 3.0, spuntano conferme sull’arrivo della novità più attesa

Continuano a diffondersi sempre più forti le voci di corridoio riguardanti l’aggiornamento 3.0 di Genshin Impact, che secondo molti insider introdurrà una delle novità più attese nel free-to-play fin dal lancio.

Stiamo naturalmente parlando dell’elemento Dendro: pur essendo infatti tecnicamente presente all’interno di Genshin Impact già al day-one (potete recuperare tantissimi prodotti a tema su Amazon) a oggi è utilizzato soltanto dai nemici da sconfiggere e non è ancora stato reso giocabile.

Gli ultimi leak hanno però offerto agli utenti la possibilità di scoprire in anteprima, seppur non confermati, alcuni interessanti dettagli: sarebbero infatti state già scoperte le proprietà di Dendro in combinazione con altri elementi.

Sono infatti tantissimi gli insider convinti che tale elemento arriverà proprio in concomitanza con l’aggiornamento 3.0, anche se pare che al momento ci sia incertezza su chi possa effettivamente essere il primo personaggio 5 stelle ad esordire con questa novità.

Uno degli insider ritenuti più affidabili dalla community di Genshin Impact, ovvero Uncle DD, sostiene infatti che nell’importante e atteso aggiornamento arriverà proprio un nuovo eroe 5 stelle Dendro evocabile (via DualShockers).

Al momento non è chiaro chi dovrebbe essere il misterioso protagonista, ma Uncle DD ha già anticipato che dovrebbe trattarsi di un personaggio maschile.

[Reliable – Uncle DD Alt]

"Let me repeat the unedited message: The male 5☆ in 3.0 is Dendro. No news about Cyno for the time being."

TL by @litt1ef0x and Muzili from the SYP Translation Team. Screenshot courtesy of https://t.co/4FCQFlb7OM. pic.twitter.com/5JVFdlG2CI

— SaveYourPrimos (Cyno Waiting Room) (@SaveYourPrimos) May 16, 2022