Genshin Impact 3.0, spuntano tanti nuovi personaggi (e un grande ritorno)

La versione 3.0 di Genshin Impact è particolarmente attesa dai fan, in quanto si preannuncia essere estremamente ambiziosa: sebbene HoYoverse non abbia tecnicamente fatto ancora alcun annuncio ufficiale al riguardo, le indiscrezioni arrivate tramite i leaker hanno già preannunciato tante novità.

Tra le più attese c’è sicuramente la possibile aggiunta dell’elemento Dendro: si tratta infatti dell’unica feature tecnicamente integrata fin dal day one, ma non ancora utilizzata da alcun personaggio di Genshin Impact (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon).

Ulteriori conferme sul potenziale arrivo di questo nuovo elemento sono arrivate direttamente dall’ultima versione beta: il datamine ha infatti nascosto riferimenti proprio al potenziamento dei personaggi Dendro.

Quello che i fan sanno è che HoYoverse sta attualmente preparando l’arrivo dei personaggi legati alla regione di Sumeru: come riportato da Fanbyte, un nuovo leak potrebbe aver già svelato nel dettaglio i modelli di tutti i nuovi eroi evocabili.

Uno screenshot trapelato in rete avrebbe infatti già svelato i personaggi di Sumeru in arrivo a partire dalla versione 3.0 di Genshin Impact: potete osservarli voi stessi nell’immagine che riproporremo di seguito, che riporta anche tutti i nomi dei nuovi eroi.

Tra i tanti personaggi presenti nello screenshot è visibile anche Nahidi, la cui presenza confermerebbe molte anticipazioni sulla feature più attesa: secondo molti leaker, proprio Nahidi sarebbe infatti il nuovo Archon di tipo Dendro.

Sembra inoltre che sia previsto il grande ritorno di uno dei personaggi più amati durante il day one: stiamo naturalmente parlando di Diluc, per il quale è stata condivisa una nuova immagine che lo ritrarrebbe con un nuovo costume.

Ok everybody calm down now, this is all for now!♥️ It wont be exciting if leakers leaks everything, yes? I will be posting about genshin informations for now https://t.co/58cGV66ntR pic.twitter.com/hYjLcqGBsT

— Tighnariloverrss (@Tighnariloverr) June 29, 2022