I nuovi giochi dai creatori di Genshin Impact si mostrano alla Summer Game Fest

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo tattico 3D (ovviamente free-to-play) sviluppato e pubblicato da miHoYo, autori del fenomeno Genshin Impact.

Si tratta del quarto capitolo della serie Honkai, forte di personaggi nuovi di zecca insieme a versioni alternative degli stessi personaggi apparsi nel precedente Honkai Impact 3rd.

Ora, Honkai: Star Rail è tornato a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest 2022, con un nuovo e vibrante trailer che ne mostra le qualità, visionabile nel player sottostante.

Ma non solo: è stato mostrato anche Zenless Zone Zero: da quello che è possibile capire dal filmato, anche in questo caso questo secondo titolo conserva l’estetica in stile anime tipica del cosiddetto Hoyoverse.

Zenless Zone Zero è, di base, un RPG action con un setting molto particolare, ossia un mondo fantasy con una forte ispirazione futuristica e urbana, oltre a uno stile dei personaggi davvero molto particolare, con un pizzico di Guilty Gear e Devil May Cry, volendo.

Il gioco in questione è ambientato in una città metropolitana dopo una sorta di disastro apocalittico che coinvolge gli Hollows, qualunque cosa siano.

I giocatori saranno dei proxy, una guida che aiuta le altre persone a esplorare Hollows. Nei panni dei proxy, avranno molti personaggi diversi a disposizione nelle loro avventure, combattendo contro Ethereal e combinando le abilità degli altri personaggi per scatenare le combo più incredibili, esattamente come il ben più noto Genshin Impact.

Poco sotto, il video dedicato a Zenless Zone Zero:

Parlando di gameplay, Honkai: Star Rail offre scontri a turni per un viaggio interstellare nei panni di un esploratore spaziale che dovrà fronteggiare una realtà nella quale pericolose entità sovrannaturali abitano il mondo degli umani.

Il nuovo Honkai è atteso su PC e dispositivi mobile, sia iOS sia Android. Restate su SpazioGames per tutte le novità della Summer Game Fest.