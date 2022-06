Genshin Impact 3.0, la beta “conferma” l’arrivo della feature più attesa

Alcuni fortunati giocatori hanno avuto la possibilità di provare la versione beta dell’aggiornamento 2.8 di Genshin Impact, che avrebbe accidentalmente confermato l’arrivo di una delle feature più chiacchierate e attese dal lancio del free-to-play nella versione 3.0.

Stiamo naturalmente parlando dell’arrivo dei personaggi appartenenti all’elemento Dendro, l’unico rimasto attualmente inutilizzato fin dal day-one di Genshin Impact (potete acquistare tanti prodotti a tema su Amazon) e che sembrerebbe ormai in arrivo.

Uno degli insider più affidabili aveva infatti già anticipato l’arrivo di un nuovo personaggio 5 stelle evocabile, mentre nelle scorse settimane erano addirittura emersi i dettagli relativi alle combinazioni tra elementi.

Stando alle ultime indiscrezioni dei dataminer che hanno avuto accesso alla versione 2.8 beta di Genshin Impact, sembra che miHoYo si sia lasciata sfuggire per errore un’ulteriore conferma dell’arrivo dell’elemento Dendro, anticipato da alcuni file inutilizzati (via DualShockers).

Secondo quanto riportato da Project Celestia, l’account Twitter sempre beninformato sugli ultimi leak e datamine di Genshin Impact, sono infatti emersi dettagli su un nuovo boss e sul suo relativo drop: si tratterebbe di gemme per l’Ascension dei personaggi Dendro.

Secondo quanto riferito si sarebbe trattato di un errore degli sviluppatori, il che suggerisce che un lancio sarebbe previsto a breve, ma non nella versione 2.8 di Genshin Impact.

Questa scoperta non fa altro dunque che rafforzare nuovamente l’ipotesi che possa essere proprio questo nuovo elemento uno dei più grandi punti di forza dell’aggiornamento 3.0, che dovrebbe arrivare solo sei settimane dopo la patch prevista per il 13 luglio.

Trattandosi unicamente di leak e indiscrezioni, vi raccomandiamo naturalmente di prendere la notizia con le dovute precauzioni: in attesa di un comunicato ufficiale da parte degli sviluppatori, ricordiamo che i piani possono sempre cambiare in ogni momento. In ogni caso, vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori conferme.

Nel frattempo, i fan potranno certamente cominciare ad augurarsi che con i nuovi aggiornamenti arrivino anche tante Primogems gratis: la valuta è così desiderata che alcuni giocatori hanno deciso di riunirsi addirittura in preghiera per averle.