Genshin Impact 3.0, ora è ufficiale: ecco la feature più attesa (e i nuovi personaggi)

Alla fine è arrivata l’attesa ufficialità di HoYoVerse: l’aggiornamento 3.0 di Genshin Impact porterà con sé la feature di gameplay più attesa fin dal lancio del sempre più popolare free-to-play.

Si tratta naturalmente dell’elemento Dendro, che diventerà finalmente giocabile a partire dall’update successivo alla versione 2.8: sebbene fosse presente fin dal lancio, questa rappresenterà la prima volta che i nuovi eroi di Genshin Impact saranno in grado di utilizzarlo (potete scoprire tanti prodotti a tema su Amazon).

Gli sviluppatori hanno infatti rilasciato in queste ore numerosi aggiornamenti sui loro profili social, confermando anche il leak sui nuovi personaggi di Sumeru, anche se proprio il loro reveal aveva scatenato polemiche e accuse di razzismo agli sviluppatori.

In ogni caso, oggi possiamo dirvi che i primi 3 personaggi sono stati confermati e si tratta di Tighnari, Collei e Dori: i primi due appartengono proprio all’elemento Dendro, mentre Dori sarà di tipo Electro.

Inoltre, gli sviluppatori hanno anche rilasciato un breve trailer nel quale vengono mostrati nel dettaglio gli effetti a livello di gameplay dell’elemento Dendro, sviluppati tenendo a mente tre parole chiave: «catalisi, saggezza e vita» (via Siliconera).

Genshin Impact 3.0 ci permetterà dunque di esplorare la nuova regione di Sumeru utilizzando questo elemento, ad esempio, per poter saltare su giganteschi funghi come fossero trampolini: non mancheranno inoltre nuovi puzzle e reazioni elementali, fondamentali per il gameplay.

Potete consultare nel dettaglio il video teaser degli sviluppatori qui di seguito, grazie al quale potrete anche scoprire in anteprima le potenzialità dell’elemento Dendro:

Al momento non sappiamo con precisione quali saranno gli effetti combinati del tipo Dendro con gli altri elementi, anche se in realtà potremmo averli già scoperti tramite gli insider.

In ogni caso, potremo saperne di più su Sumeru e su Genshin Impact 3.0 soltanto con futuri aggiornamenti di HoYoVerse: ricordiamo che al momento i fan potranno ingannare l’attesa con la versione 2.8, in arrivo il 13 luglio e dedicata interamente all’estate.

Nessuna novità in vista invece per il lancio di questo attesissimo update, ma vi terremo naturalmente informati non appena emergeranno ulteriori dettagli.