Genshin Impact accusato di razzismo per via del leak del nuovo update

Di Genshin Impact si è parlato moltissimo negli anni, un videogioco che ha generato molte discussioni di vario tipo per via della sua natura.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) è stato un fenomeno mediatico che ancora non tende a calare.

La fanbase del gacha open world è molto unita e venera Genshin Impact. Non è un modo di dire perché, di recente, alcuni fan si sono riuniti in preghiera per il gioco.

Mentre sta arrivando l’ennesimo aggiornamento, il numero 3.0, che come sempre porterà tantissime novità all’interno del gioco.

Come spesso accade, le novità su Genshin Impact vengono diffuse in anticipo per via dei soliti leak che provengono dalla community.

Una di queste, però, non è stata accolta molto bene dai fan, come riporta Kotaku.

I fan di Genshin Impact stanno attendendo con impazienza la nuova regione, Sumeru, da quando è stata menzionata per la prima volta in un trailer nel 2020.

Ma, quando i personaggi di Sumeru sono trapelati online nella giornata di ieri, i fan hanno espresso i loro dubbi riguardo un eventuale whitewashing dei personaggi. Quella pratica per cui i personaggi che dovrebbero essere di colore vengono invece creati (o interpretati nel caso del cinema e della TV) con un aspetto caucasico.

Sumeru dovrebbe ispirata all’Asia sudoccidentale e il Nord Africa, laddove l’aspetto dei personaggi mostrati nel trailer di lancio che ricorda l’antico Egitto dovrebbe essere una conferma.

Ma i personaggi mostrati nei leak hanno una pelle molto chiara, e per questo motivo i fan sono preoccupati che MiHoYo non sia in grado di gestire adeguatamente i personaggi di colore.

Per questo motivo la community sta esprimendo il proprio dissenso, in attesa di scoprire come sarà l’aspetto finale dei nuovi personaggi introdotti nel gioco.

Aspettando novità da MiHoYo, nel frattempo c’è un gioco che fonde Zelda e Genshin Impact, con un cortocircuito notevole.

Nel frattempo lo studio ha presentato il nuovo progetto, e sembra un videogioco action molto accattivante.