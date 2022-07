Genshin Impact 2.8 vi regala un personaggio gratis: il nuovo trailer svela la data di lancio

L’ultimo evento livestream di HoYoverse ha svelato ufficialmente le novità in arrivo nell’aggiornamento 2.8 di Genshin Impact, dedicato interamente alla stagione estiva e che porterà tante novità.

Pur trattandosi di quello che può essere considerato un update di accompagnamento per il popolare free-to-play, in attesa di ricevere notizie ufficiali sull’attesissima versione 3.0, l’evento Summer Fantasia promette di essere particolarmente importante per i fan di Genshin Impact (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon).

L’aggiornamento 2.8 di Genshin Impact sarà ufficialmente disponibile a partire dal 13 luglio, ovvero tra meno di due settimane, e permetterà ai tanti traveller di tornare ad esplorare il Golden Apple Archipelago, con nuovi reami, un gameplay più esplorativo ed almeno un nuovo personaggio (via TheGamer).

Il nuovo aggiornamento consentirà infatti di reclutare Shikanoin Heizou, un nuovo personaggio 4 star già precedentemente annunciato in vista dell’update 2.7.

Ma le novità non sono finite qui: l’evento Summer Fantasia proporrà infatti tante novità in arrivo, tra le quali ci sarà la possibilità di evocare gratis l’eroina 4 star Fischl, oltre a poter sbloccare un nuovo costume a lei dedicato.

Naturalmente ci sarà spazio anche per il gameplay in co-op online, con nuove sfide che potrete affrontare in compagnia dei vostri amici grazie all’evento Reminiscent Regimen.

Gli sviluppatori hanno anche rilasciato un nuovo trailer che svela tutte le novità in arrivo nell’aggiornamento 2.8 di Genshin Impact, che vi riproporremo qui di seguito:

L’appuntamento da segnare sul calendario è dunque fissato al 13 luglio, che vi permetterà di passare una piacevole sessione estiva in compagnia dei vostri personaggi preferiti del free-to-play.

Molte delle più attese novità, incluso il sempre più probabile elemento Dendro, dovrebbero invece essere disponibili a partire dalla versione 3.0: un leak ha già svelato tantissimi dei nuovi personaggi in arrivo.

L’anticipazione non sembra però aver fatto felici tutti i fan, trascinandosi dietro alcune pesanti polemiche: Genshin Impact è stato infatti accusato di razzismo e, per entrare nello specifico, di whitewashing dei nuovi personaggi.