Tower of Fantasy è il nuovo Genshin Impact? | Provato

Il successo ottenuto da Genshin Impact è stato sotto molti punti di vista inaspettato, ma è servito per lanciare un messaggio molto importante al mercato videoludico: i free-to-play possono anche essere più ambiziosi di ciò che si aspetta da un tipico gioco gratuito con microtransazioni, al punto da offrire anche vasti mondi open world da esplorare.

Era dunque inevitabile che, in tempi rapidi, iniziassero a mostrarsi opere che, senza nemmeno nasconderlo più di tanto, si ispirano al prodotto di Hoyoverse e vogliono provare ad imitarne il successo: è proprio questo il caso di Tower of Fantasy, il nuovo RPG gratis che intende provare a unire ciò che ha reso grandi sia Genshin Impact che Zelda Breath of the Wild.

Il nuovo titolo multiplayer di Hotta Studio e Level Infinite sarà disponibile a partire da oggi 11 agosto su PC e dispositivi mobile, mentre per il momento non è ancora chiaro se sia prevista una release anche per il mercato console: in vista dell’imminente lancio, abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima con una build dedicata.

Scopriamo dunque insieme che cosa è esattamente Tower of Fantasy e se potrà dire la sua all’interno di un mercato così affollato come quello dei free-to-play PC e mobile.

Non chiamatemi Genshin Impact… oppure sì?

La prima reazione avuta da chiunque abbia avuto la possibilità di osservare le prime immagini e video di Tower of Fantasy è stata, e crediamo sia inutile nascondervelo, di essere di fronte a un vero e proprio clone di Genshin Impact.

E anche dopo una lunga prova approfondita, non esente da problemi anche a causa dello stato arretrato della build utilizzata, possiamo dirvi che effettivamente la produzione di Hotta Studio ha fatto ben poco per nascondere quella che è stata la sua principale fonte di ispirazione.

Naturalmente non stiamo parlando semplicemente della direzione artistica in sé, che a sua volta era stata ispirata da Breath of the Wild (lo trovate in sconto su Amazon), ma di tutta una serie di piccoli accorgimenti che, di fronte a un occhio poco esperto, possono far sembrare di essere davvero di fronte alla popolare produzione che ha conquistato il mondo.

Il design dell’interfaccia, diverse feature, perfino l’introduzione e, in alcuni casi, alcuni dei personaggi presenti nella storia fanno pensare di trovarci di fronte a un “clone” che abbia ben poche novità da offrire. Tuttavia, se gli utenti saranno disposti a chiudere un occhio di fronte a così tante similitudini e gratteranno oltre la superficie, scopriranno che Hotta Studio ha tentato di offrire alcune novità per la sua proposta videoludica.

Per esempio, il nostro avatar sarà interamente personalizzabile con un editor che, pur non essendo eccessivamente approfondito, svolge egregiamente il suo dovere: potremo infatti scegliere taglio e colore dei nostri capelli, forma e fisionomia del volto e anche quali abiti indossare.

Durante la nostra prova erano disponibili soltanto pochi costumi e ci aspettiamo che la situazione non cambi in occasione del lancio, ma il loro posizionamento ci ha lasciato immaginare che potrebbero arrivare in futuro nuovi aggiornamenti. Naturalmente resta da chiarire se il tutto avverrà in forma gratuita o con l’ausilio di microtransazioni, che non potranno naturalmente mancare trattandosi di un titolo gratuito.

Inoltre, a differenza di Genshin Impact, il cui gameplay si basa fondamentalmente sul combinare correttamente mosse ed elementi della propria squadra, in Tower of Fantasy utilizzeremo esclusivamente un personaggio: il nostro avatar.

Questo non significa però che non saranno presenti le combo elementali: il protagonista potrà infatti equipaggiare set molteplici di armi da cambiare a proprio piacimento, venendo però incoraggiato ad aspettare per poter sferrare potenti mosse speciali.

Potremo personalizzare pienamente il nostro Wanderer.

Il combattimento incentiva notevolmente l’azione ad alta velocità e il volersi prendere dei rischi: con le giuste mosse concatenate — e avendo fortuna con il drop delle armi — sarà infatti possibile battere nemici molto più potenti in pochi minuti.

Inoltre, se utilizzeremo una schivata al momento giusto potremo attivare una modalità simile al “bullet time“, rallentando il tempo in un’area circostante per riposizionarci e sferrare quanti più attacchi possibili.

Di conseguenza, le microtransazioni dell’avventura si baseranno principalmente sul drop di armi e relativi potenziamenti, avendo però all’occorrenza la possibilità di poter utilizzare anche le skin di determinati personaggi selezionati. Il nostro protagonista ne assumerà soltanto voce e sembianze dato che, per motivi di trama, soltanto l’avatar affronterà effettivamente gli eventi della storia, ma si tratta di una soluzione studiata per poter offrire più personalizzazione e incentivare gli utenti a sfidare la sorte.

Una torre poco fantasiosa

Come abbiamo accennato più volte nell’apertura di questo articolo di impressioni a caldo, tutti gli altri aspetti del gameplay sembrano essere stati presi e inseriti forzatamente da Genshin Impact, come la barra della fatica durante le scalate, la possibilità di cucinare pasti o anche l’aspetto stesso del mondo di gioco.

Tuttavia, Hotta Studio ha pensato a una novità molto interessante per l’esplorazione dell’open world: a un certo punto della storia sarà infatti possibile sbloccare i veicoli, particolarmente veloci e utili per percorrere diverse miglia di mondi inesplorati.

Restano però molti dubbi su quella che sarà la loro effettiva utilità, specialmente dopo aver sbloccato i punti di teletrasporto: gli amanti dell’esplorazione preferiranno infatti prendersi tutto il tempo necessario per non lasciarsi sfuggire nemmeno un incontro o un segreto e, nel caso dovessero semplicemente tornare in fretta in un luogo già visitato, potrebbero preferire un semplice clic del mouse a una visita panoramica su due ruote.

Del resto, lo stile artistico ci è apparso ben realizzato, nonostante le evidenti ispirazioni, e potrebbe spingere gli utenti a prendersi tutto il tempo possibile per godersi pienamente il panorama. Non abbiamo riscontrato particolari rallentamenti durante la nostra prova: abbiamo utilizzato un laptop gaming con RTX 3070 mobile per il nostro test, ottenendo 90 FPS costanti e solo qualche sporadico rallentamento in sezioni più concitate.

Ecco anche Paimon... ah, no.

Ciò che invece ci è sembrato poco ottimizzato è invece lo stato stesso del gioco, che ci è parso lontano dal rappresentare una release completa: abbiamo infatti riscontrato numerosi bug dalla gravità variabile, uno dei quali ci ha provocato perfino un softlock nelle fasi iniziali e che ci ha costretto a riavviare il gioco con un nuovo account.

È evidente che la build in nostro possesso fosse ancora ben lontana dall’essere pronta al lancio e non resta che augurarci che la versione disponibile per il pubblico risenta il meno possibile di tali circostanze, che possono limitare o addirittura fermare i possibili progressi dei giocatori.

Riteniamo sia davvero un peccato, dato che il gameplay ha dimostrato di essere molto divertente durante le fasi d’azione. Meno riuscite, invece, le sezioni “alternative” che provano a variare la formula di gioco, come i puzzle o le fasi stealth: anche in questo caso ci è apparso non fossero ancora messe pienamente a punto, ma qualche rapido aggiornamento dovrebbe risolvere facilmente il problema.

I combattimenti saranno spesso caotici, ma anche divertenti.

Considerando che le microtransazioni ricopriranno un ruolo fondamentale in Tower of Fantasy, come del resto è lecito aspettarsi in una produzione free-to-play, riteniamo sia piuttosto prematuro poter dare giudizi sul bilanciamento e sulla struttura delle meccaniche online.

Per quanto riguarda la prova eseguita con la build in nostro possesso, dove i negozi online sono stati disabilitati, siamo riusciti a ottenere un equipaggiamento più che discreto e in grado di portarci avanti senza problemi durante l’arco di storia che abbiamo affrontato.

Proprio come il suo rivale, il titolo di Hotta Studio sembra però concentrarsi prevalentemente sulla collaborazione tra amici in un’esperienza single player: potrebbe essere dunque una buona idea affrontare la campagna con un amico presente all’interno dello stesso server, così da affrontare con maggiore facilità le sfide più impegnative. Soltanto il tempo ci dirà se poi la componente gacha sarà effettivamente apprezzata o meno dagli utenti.

Versione testata: PC