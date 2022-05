Genshin Impact fa dei regali gratis per scusarsi del ritardo dell’update 2.7

Genshin Impact è un open world davvero immenso, anche grazie ai continui aggiornamenti che rendono il mondo di gioco sempre più vario ed attraente.

Il titolo che si è ispirato moltissimo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che potete recuperare su Amazon, si è imposto in maniera decisa nel settore dei giochi gratis, soprattutto su mobile.

Un mercato che è stato molto fortunato per MiHoYo, visto che il gacha open world ha guadagnato una cifra spropositata dall’uscita ad oggi.

L’aggiornamento 2.7 è il prossimo update importante di Genshin Impact, di cui è stata recentemente annunciata la data di uscita definitiva.

L’aggiornamento 2.7 di Genshin Impact non arriverà prima del 7 giugno. L’account Twitter ufficiale del gioco ha infatti rivelato la lista di eventi in corso per l’aggiornamento in corso 2.6, ossia l’attuale iterazione dell’action-RPG.

Dato che l’evento ‘Spices from the West’ non si concluderà prima del 7 giugno del prossimo mese, i giocatori ipotizzano che questo stia a significare che l’aggiornamento 2.7 non arriverà prima di quel giorno specifico.

Per questo, come riporta Twinfinite, MiHoYo ha deciso di fare dei regali gratis ai giocatori per scusarsi di questo ritardo.

In un post del blog ufficiale, il team di sviluppo ha annunciato una serie di ricompense gratuite. Precisamente, i giocatori potranno ottenere 400 Primogems, Fragile Resin, 7 Hero Wit, 16 Mystic Enhancement Ore, e 120,000 Mora ogni settimana.

Gli oggetti potranno essere riscattati a partire dall’11 maggio, e i giocatori le potranno ottenere ogni giovedì. Il tutto prima della fine della versione 2.6, dopodiché non saranno più disponibili.

Nel frattempo stiamo ancora aspettando la versione Nintendo Switch del titolo, che MiHoYo assicura non sia scomparsa nel nulla ma, anzi, ci saranno novità presto.

Ma ci sono già le prime informazioni sull’aggiornamento 3.0 che, a quanto pare, sarà davvero molto corposo e introdurrà tantissime novità.